Carolina Ganem, la investigadora y doctora en Arquitectura premiada por su aporte en innovación energética

Carolina Ganem es doctora en Arquitectura, Energía y Medioambiente, investigadora independiente del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Cuyo.

Este año resultó ganadora en la categoría Energía del programa “Mujeres en Innovación”. La iniciativa de la Ciudad de Mendoza, junto a QuienVino y Smart Woman, visibiliza y reconoce el aporte de mujeres líderes en ciencia, tecnología, energía, empresas y sostenibilidad.

Sobre este premio y su trayectoria conversamos con ella.

¿Cómo comenzó tu carrera profesional?

Estudié Arquitectura en la Universidad de Mendoza y me recibí en 2001 con una tesis orientada a la sostenibilidad. En septiembre de ese mismo año continué mis estudios sobre el tema con una especialización en Florencia, Italia. Volví a la provincia y me postulé en el CONICET para obtener una beca y realizar un doctorado en Arquitectura, Energía y Medioambiente. Ya que esa formación no estaba acreditada en el país, la cursé en Barcelona, España y tuve la posibilidad de realizar el trabajo de campo aquí.

De regreso a Mendoza, en el año 2006, inicié un posdoctorado y luego, ingresé a la carrera de investigación en el Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía INAHE - CONICET. En paralelo, en 2007 concursé para dictar la cátedra ‘Introducción a la cultura material’ en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo y desde entonces soy la titular.

¿Hacia dónde se enfoca tu labor en el CONICET?

Lidero un equipo de becarios e investigadores con quienes desarrollamos investigación que luego transferimos mediante consultorías y proyectos en conjunto con estudios de arquitectura y otras instituciones.

Una de las principales líneas de trabajo que abordamos es la arquitectura sustentable enfocada a la innovación energética en el sector vitivinícola.

Hace más de 17 años realizamos diagnósticos, mediciones y estimaciones en distintas bodegas de la provincia. En algunas de ellas intervenimos desde el inicio de sus proyectos (como es el caso de Magia de Uco y de Raquis) y en otras, brindamos nuestro expertise en etapas posteriores (como es el caso de Alpamanta). El propósito es mejorar el desempeño térmico y reducir el consumo de energía.

¿Qué otros proyectos llevan adelante?

Estamos midiendo la calidad del aire en las escuelas para entender cómo inciden factores como la ventilación, la ocupación y las condiciones ambientales en los espacios donde niños y jóvenes pasan gran parte de su día. Allí también asistimos en la capacitación de los alumnos para generar conciencia sobre el cuidado del medioambiente y promover iniciativas sustentables.

Otra línea de investigación interesante, que el equipo viene desarrollando desde hace varios años, es la adaptación de soluciones arquitectónicas y estrategias pasivas resilientes al cambio climático. Buscamos estar preparados para que nuestros hogares y espacios de trabajo sigan siendo confortables y energéticamente eficientes en situaciones climáticas más desafiantes que las actuales.

Asimismo, desde el INAHE colaboramos con otras entidades estatales. Por ejemplo, junto al IPV trabajamos en la búsqueda de soluciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas sociales.

Desde el lugar de la investigación es fundamental establecer líneas de transferencia con la sociedad que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

¿Cuál creés que es el aporte de las mujeres en innovación y desarrollo?

Si bien hay ciertas temáticas lideradas por hombres, en mi equipo, por ejemplo, la mayoría somos mujeres. Considero que es muy interesante la complementariedad de miradas a la hora de encarar diferentes proyectos.

En este sentido, la presencia de mujeres en espacios de ciencia, tecnología e innovación no solo amplía la diversidad de enfoques, sino que también posibilita soluciones más integrales y sensibles a las necesidades sociales y ambientales. Los equipos diversos suelen encontrar propuestas más creativas y sostenibles. Por eso me parece tan valioso que exista un premio que destaque a las mujeres en innovación: visibiliza ese aporte y motiva a que cada vez seamos más las que nos animemos a estar en estos espacios.

¿Qué significó obtener esta distinción?

Este reconocimiento a tantos años de trabajo y formación es una alegría y también una gran responsabilidad. La Universidad Nacional de Cuyo me postuló en el programa y el resultado es una señal de que la sostenibilidad es un tema que cada vez ocupa un lugar de mayor importancia dentro de la agenda pública.

Siento que es un premio compartido con todo mi equipo en un momento interesante para potenciar lo que hacemos, consolidar diferentes estrategias y generar mayor impacto en la sociedad.

Sin dudas, lo más valioso es hacer visible nuestra labor.