Movilidad sustentable: Grupo Presidente lanza su división automotriz con marcas inéditas en Cuyo

Grupo Presidente, que opera desde 1970 en Mendoza y el país, de la mano de la familia Groisman, suma a sus unidades de Real Estate, retail, energía y hotelería una alianza comercial con Grupo Antelo. Hace más de 25 años, esta compañía tiene presencia en Sudamérica y es la importadora oficial de Mitsubishi y GWM (Great Wall Motors) en Argentina, Uruguay y Paraguay.

De esta manera nace AVANIM, la nueva concesionaria automotriz de Presidente, que inicia sus operaciones con sedes en Mendoza, San Juan y Neuquén.

En diálogo con Ecocuyo, Julián Groisman, director de AVANIM, destacó: “El avance del sector de la movilidad eficiente, la apertura de Argentina a nuevos cupos de importación y la alianza con Grupo Antelo, con una trayectoria de casi 3 décadas, nos presentó una gran oportunidad”.

Señaló que la posibilidad de cubrir Mendoza, San Juan y Neuquén, 3 provincias clave en el desarrollo de las economías regionales, con la minería, la vitivinicultura y el turismo, fue lo que les resultó interesante. Asimismo, Mitsubishi y GWM son dos marcas líderes en innovación y movilidad sustentable, lo que les dio la confianza necesaria para desarrollar esta nueva unidad.

Un dato a tener en cuenta es que GWM cuenta con una nueva planta de producción en Brasil, lo que otorga mayor confiabilidad a la marca en la región, garantizando abastecimiento, soporte técnico y competitividad.

Hoy, el equipo de AVANIM está conformado por 18 personas entre asesores comerciales y técnicos en las 3 sedes. En el corto plazo se conformará una red con aliados estratégicos, ya que se abrirá el negocio a diferentes flotas.

Hacia la movilidad eficiente

AVANIM cuenta con una gama de vehículos que abarca SUVs, pickups y modelos eléctricos.

Durante la inauguración en Mendoza, que se llevó a cabo el jueves 11 de septiembre en la concesionaria ubicada en Carril Rodríguez Peña 1928, Maipú, los asistentes conocieron diferentes modelos.

Entre ellos, Mitsubishi L200, Outlander y TANK de GWM (vehículos a combustión); Haval Jolion HEV y Haval H6 HEV (vehículos híbridos), así como GWM ORA 03 (vehículo 100 % eléctrico).

“Apostamos por el crecimiento del país y este nuevo desafío con la llegada de la primera ola de modelos asiáticos que están liderando la industria automotriz del mundo. Estamos muy entusiasmados, ya contamos con unidades en la calle y clientes activos. En octubre de este año sumaremos otras marcas, de modo de tener un portfolio que complemente este mix de vehículos a combustión, híbridos y eléctricos.

Con esta apertura damos un paso firme hacia la renovación del parque automotor de la región, como referentes en movilidad eficiente y confiable”, remarcó Julián Groisman.