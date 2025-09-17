Bonos verdes: la estrategia de un municipio mendocino para avanzar en obra pública

El intendente Diego Costarelli firmó el decreto para habilitar la emisión de Letras SVS Godoy Cruz Serie III por $700 millones, las cuales serán destinadas a obras claves del departamento.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza Municipal 7445 y tiene como objetivo financiar y refinanciar proyectos.

De esta manera, por tercer año consecutivo se avanzará con lo dispuesto por la ordenanza y con los objetivos de desarrollo sustentable de la comuna.

En esta ocasión, se utilizará ese monto para la red de caminabilidad de la Avenida San Martín y la calle Montes de Oca.

De esta manera, se financiarán mejores en lo que refiere a uso de suelo y atractores peatonales; conectividad; espacio viario; seguridad viaria; calidad ambiental y peatonal; señalética y su relación con un índice de caminabilidad, incluyendo cambio de luminarias a LED y reforestación en los tramos San Martín y Montes de Oca.

¿De qué se tratan los Bonos SVS?

Los Bonos Verdes, Sociales y Sustentables son una nueva herramienta de financiamiento. Gracias a ellos, se alientan proyectos con impacto social y ambiental, o una combinación de ambos.

También se financian o refinancian iniciativas que abordan el cambio climático, con acciones de mitigación y adaptación.

Asimismo, promueven políticas públicas que fomentan el desarrollo de una economía más sostenible, no sólo limitándose a ella.