La gran cena del año ya tiene fecha: vuelve La Noche de los Chefs, donde Mendoza cocina con el corazón

La Noche de los Chefs 2025, a beneficio de la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple (AMEM), ya tiene lugar y día de realización. Será el 15 de octubre en el Auditorio Angel Bustelo de Ciudad.

Además, para esta edición, ya están confirmadas las estrellas de cocina que se reunirán para colaborar y dar vida a una propuesta única que celebrará tres grandes ejes: la gastronomía como experiencia compartida, la solidaridad como motor de encuentro y la valoración de los sentidos como puente de conexión con la sociedad.

La comunidad gastronómica de esta edición será representada por:

María Teresa Corradini de Barbera (Francesco Ristorante)

Flavia Amad Di Leo (Osadía de Crear)

Augusto García (Zonda Cocina de Paisaje)

Vanina Chimeno

Claudio Lucero (Isidris

Fede Pettit (Gula)

Juan Ventureyra (Riccitelli Wines)

Nacho Molina (Los Vientos)

Mauro Porfiri (Assemblage)

Lucas Olcese (Los Bocheros)

Iván Azar (Casa Vigil)

Matías Gutiérrez (Abrasado)

Martín Chacón (Sheraton Mendoza).

Entre ellos, algunos referentes icónicos de la gastronomía local, grandes talentos y distinguidos por la Guía Michelin.

En preparativos y diseño del menú, es importante destacar que este año la propuesta da un paso más adelante y no sólo ofrecerá una gastronomía de lujo, sino que propone una invitación a todos los mendocinos para formar parte de una experiencia que promete desafiarse año a año por una causa noble.

Cada plato será concebido como una experiencia que despierte los sentidos y, al mismo tiempo, genere conciencia sobre lo valioso de aquello que muchas veces se da por hecho.

La esclerosis múltiple, al igual que otras enfermedades neurodegenerativas, puede alterar estas percepciones. Por eso, esta edición busca también visibilizar la importancia del diagnóstico temprano, la rehabilitación integral y el acompañamiento continuo a quienes conviven con la enfermedad.

Es así que todo lo recaudado en la 22° edición de La Noche de los Chefs será destinado a la renovación y actualización de la sede de AMEM, fortaleciendo el acceso a tratamientos y rehabilitación de más de 150 pacientes de la provincia.

La Comisión Organizadora de esta edición dijo: “Queremos que esta cena vuelva a ser un encuentro emblemático de Mendoza; donde se pueda reunir la comunidad enogastronómica local y todos aquellos que, con conciencia y sensibilidad, se sientan atraídos a aportar su granito de arena para que AMEM pueda seguir creciendo”.

“La Noche de los Chefs no es sólo una cena: es un gesto colectivo de la sociedad mendocina. Una invitación a que la gastronomía y el vino transmitan un mensaje de emoción y hospitalidad con sentido”, agregó Juan Carlos Meca, presidente de AMEM.

Desde la institución, destacaron también el gran gesto de solidaridad que han tenido los chefs partícipes, bodegas, restaurantes, sponsors y todos aquellos que se han acercado a colaborar, principalmente, en un año de compleja coyuntura económica.

Entre ellos: Laboratorio Roche, Expreso Luján, Foca Software, Bodega Alta Vista, Lamadrid Wines, Universo Vigil, Susana Balbo Wines, Bodega Bombal, La Muchi Wines, Martín Orozco Fotografía, Candela Pilar Cano, Escuela Internacional Islas Malvinas, Bodega Mil Suelos, EntradaWeb y Lina Gourmet.

Informes y venta de entradas: whatsapp +54 9 261 5630231 / IG @nochedeloschefsmza / https://lanochedeloschefsmza.com.ar / nochedeloschef@gmail.com