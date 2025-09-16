Nanotecnología: Expertos, empresas y emprendedores debatirán sobre avances y desafíos en Mendoza

La actividad será el próximo 18 de septiembre de 9 a 18 h en el Área de Innovación del Parque TIC, reunirá a especialistas, investigadores, emprendedores y representantes del sector productivo para debatir sobre los avances y desafíos de la nanotecnología y la innovación en Mendoza y la región.

Durante la jornada se abordarán tres ejes temáticos:

1) Nanomedicina y Bioproductos: estado actual y perspectivas en la región, con énfasis en nanoformulaciones farmacéuticas, bioproductos y sistemas de diagnóstico.

2) Futuros Nano-Sustentables: aplicaciones en agroindustria y alimentos, con foco en química verde, bioinsumos y materiales biodegradables.

3) Innovación Abierta y Sostenible: experiencias en cadenas de valor y empresas de I+D en sectores como alimentos, cosmética, salud, energía y vitivinicultura.

La iniciativa busca fortalecer la vinculación entre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo productivo, consolidando a Mendoza como un polo estratégico en el ámbito de la nanotecnología.

Los cupos son limitados por lo que la asistencia al evento será confirmada vía mail. Interesados en participar deben completar el presente formulario: https://bit.ly/FANUNCUYO

PROGRAMA

Fundación Argentina de Nanotecnología en UNCUYO

9:00 – 9:30 | Panel de Apertura con Autoridades

9:30 – 10:00 | Impacto internacional de la innovación generada en Mendoza

10:00 – 10:30 | Ecosistemas de innovación: vinculación de la ciencia y tecnología con el desarrollo económico y social

11:00 – 12:30 | Eje 1 – Nanomedicina y Bioproductos: estado actual y desafíos en Mendoza y la región.

Temas: Nanoformulaciones farmacéuticas, nanobioproductos para la industria del diagnóstico y terapias avanzadas, nano y bio sistemas de impacto

14:00 – 15:30 | Eje 2 – Futuros Nano-Sustentables: química verde y aplicaciones agroindustriales y agroalimentos

Temas: fitosanitarios nanoformulados, materiales biodegradables, encapsulados de bioinsumos, eficiencia en el uso de recursos.

16:00 – 17:30 | Eje 3 – Innovación abierta y sostenible en cadenas de valor y empresas con I+D

Temas: procesos innovadores en sectores como alimentos, cosmética, salud, energía, vitivinicultura, con base en ciencia y