Arranca Tango por los Caminos del Vino: una semana con más de 20 conciertos en todo Mendoza

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, lleva adelante la XVI edición del festival Tangos por los Caminos del Vino, que se realizará en diversas locaciones del territorio provincial del 20 al 26 de septiembre.

Este encuentro con la música ciudadana contribuye a la promoción y difusión de ese género a partir de la riqueza particular de sus diversas expresiones musicales y considerando que el conjunto constituye un bien patrimonial intangible de la humanidad.

Concierto de apertura

Este sábado 20 de septiembre, a las 21, la Orquesta Filarmónica de Mendoza se presentará en el Teatro Independencia con el espectáculo “Tango vivo: tradición y modernidad”, con la dirección del Director Titular, Mtro. Pablo Herrero Pondal y los solistas invitados María José Mentana (voz), Ariel Pirotti (piano) y Joaquín Benítez (bandoneón). Además estarán los bailarines Vanina Méndez y Cristian Castillo

Las entradas se pueden conseguir en EntradaWeb y en la boletería del teatro (Chile y Espejo, Ciudad).

La grilla completa de conciertos con entrada gratuita