El Club Gourmet Mendoza renueva su ritual: cena, vinos y membresía exclusiva

El próximo 23 de septiembre, el Club Gourmet Mendoza presentará oficialmente su Membership Card, un beneficio exclusivo para sus socios y una distinción para las empresas auspiciantes que acompañan al tradicional espacio gastronómico de la provincia.

La velada tendrá lugar en Diplomatic Restaurant, de la mano de Mario Groisman, anfitrión y miembro del Club, y con la propuesta gastronómica del chef ejecutivo Lucas González, quien ofrecerá un menú de cinco pasos acompañado por vinos de alta gama de Durigutti Family Winemakers.

Además de la cena, se entregarán en forma personalizada las tarjetas a los socios, se distribuirán calcos a comercios adheridos y se presentarán las bandas que se utilizarán en la próxima premiación anual.

Una nueva etapa para el Club

El lanzamiento de la Membership Card marca el inicio de una nueva etapa para el Club Gourmet Mendoza, que cumple 27 años de historia y se encuentra en un proceso de renovación con nuevos miembros, más sponsors y aires renovados.

“Es un reconocimiento a quienes disfrutan de los lugares de Mendoza, mientras promocionan su gastronomía y sus vinos”, destacó Jorge Nelson Ripa, presidente del Club, sobre este lanzamiento que suma un nuevo capítulo a la trayectoria de “Los Caballeros de la Buena Mesa”.

Una noche épica en Casa Vigil

El nuevo encuentro llega después de la cena de aniversario realizada en Casa Vigil, donde más de 80 invitados celebraron los 27 años del Club en un evento que reunió a referentes de la gastronomía, el vino, la cultura y la economía de Mendoza.

“Compartimos y disfrutamos a pleno esos inolvidables y perdurables momentos de vida de nuestro Club Gourmet Mendoza en una épica noche de Los Caballeros de la Buena Mesa”, recordó Ripa al repasar aquella celebración.

Una tradición de premios y reconocimientos

El Club Gourmet Mendoza organiza todos los años su Premiación Anual, un reconocimiento exclusivo que distingue lo mejor de la gastronomía y el vino de la provincia.

La selección se realiza mediante un sistema de calificación anónima: al finalizar cada encuentro mensual, los miembros, empresarios invitados y prensa especializada completan una ficha en la que evalúan sala, atención, servicio, ambientación, cada plato (gourmet, regional o internacional) y los vinos o espumantes que acompañaron la velada.

En 2025, los galardones se entregarán en categorías como Mejor Cocina Gourmet, Mejor Cocina Internacional, Mejor Cocina Regional, Mejor Lugar y Cocina Visitado y Mejores Vinos Degustados. Este año, los premios tendrán además un sello artístico único: serán una creación del escultor argentino Osvaldo Chiavazza, quien dejará su huella en los nuevos trofeos.

Historia del Club Gourmet Mendoza

Fundado el 3 de junio de 1998, el Club nació de la mano de un grupo de empresarios, periodistas, enólogos, chefs y profesionales de distintos ámbitos. Desde entonces, su objetivo ha sido el mismo: disfrutar buenos momentos en cada encuentro mensual y contribuir a la promoción de los lugares, la gastronomía y los vinos de Mendoza a nivel nacional e internacional.

A lo largo de casi tres décadas, el Club ha logrado consolidarse como un espacio único en Argentina. Sin fines de lucro, ha construido un sistema de evaluación y premiación reconocido por su independencia, transparencia y por el valor que otorga a la experiencia del comensal.

Hoy, con la incorporación de la Membership Card, nuevos auspiciantes y un renovado empuje institucional, el Club reafirma su vigencia y su compromiso con la gastronomía y el vino de Mendoza, contribuyendo al posicionamiento de la provincia como principal polo enogastronómico del país.

Evento: Cena Club Gourmet Mendoza - Lanzamiento Membership Card

Lugar: Diplomatic Restaurant – Hotel Diplomatic, Mendoza

Fecha y hora: Martes 23 de septiembre – 20.30 horas

Contacto y redes: info@clubgourmetmendoza.com

www.clubgourmetmendoza.com.ar

Facebook.com/CLUBGOURMETMENDOZA

Instagram: @clubgourmetmza

X: @ClubGourmetMendoza