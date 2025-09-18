Navarro Correas rompe el molde: Extra Brut en lata para brindar sin reglas

Con más de 230 años de historia y un firme compromiso con la innovación, Bodega Navarro Correas vuelve a marcar tendencia en el mercado argentino con el lanzamiento de su clásico Extra Brut en un novedoso formato en lata de 355 ml.

Sinónimo de excelencia y tradición, la bodega continúa liderando el segmento de espumantes, reforzando con cada propuesta su esencia de elegancia, sofisticación y calidad, pero al mismo tiempo adaptándose a los nuevos hábitos de consumo y conquistando a una generación que celebra con frescura, estilo y autenticidad.

Este lanzamiento representa mucho más que una nueva presentación: es la evolución natural de una marca que se mantiene fiel a su legado, pero que no teme innovar. Bajo el concepto “Una nueva forma de celebrar, un mismo legado que nos inspira”, Navarro Correas invita a vivir el espumante de manera más libre y descontracturada, acompañando momentos espontáneos y rompiendo con los moldes tradicionales del consumo.

“Navarro Correas siempre supo acompañar los gustos y preferencias de sus consumidores. Es por eso que en esta ocasión decidimos ampliar nuestro portfolio con una nueva presentación de nuestro espumante con el objetivo de brindar nuevas experiencias y ocasiones de consumo.

Nuestro extra brut en lata ya está disponible en el mercado y confiamos que será muy bien recibido por nuestros consumidores y también por aquellos que deseen sumarse al mundo del vino. Esta es una apuesta que reafirma a Navarro Correas como referente en la categoría y que acerca lo mejor de los espumantes argentinos a cada brindis, sin importar el momento ni el lugar”, expresó Alejandro Helou, Director de Marketing.

El espíritu del espumante se reinventa con un formato moderno y auténtico, sin resignar la calidad que caracteriza a Navarro Correas. Con esta innovación, la bodega reafirma su liderazgo en el mundo de los espumantes y su capacidad de marcar tendencia en cada lanzamiento, combinando tradición con vanguardia.