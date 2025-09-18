De la Zona Este al mundo: Valle de Medrano se posiciona como nuevo actor en el mapa global del vino y el aceite de oliva

Un encuentro del Grupo Asociativo de Exportación 'Valle de Medrano', compuesto por siete empresas vitivinícolas y una olivícola, se realizó en la Bodega La Clementina, y EcoVinos/Ecocuyo participó del mismo para conocer de cerca un proyecto innovador que busca internacionalizar las empresas y productos de la industria del vino y el aceite de oliva de esta Región Este de la Provincia de Mendoza.

Medrano tiene la característica que pertenece a dos departamentos de la Zona Este: Junín y Rivadavia, y han logrado la IG Valle de Medrano.

El grupo es gerenciado por la periodista Fabiana Neuilly, quien además es una enóloga en formación, que lidera este grupo de 7 empresas comprometidas con la calidad y la tradición. ¡Una historia de pasión, dedicación y éxito en el mundo de los productos gourmet!

El Grupo de Exportación "Valle de Medrano" es una iniciativa conjunta entre la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y la Fundación ICBC, que busca internacionalizar las empresas y productos de la región. El objetivo es lograr una inserción sostenible y potenciada en los mercados internacionales, mejorar la competitividad y reducir los costos asociados al proceso exportador.

La Fundación I.C.B.C., desde hace más de 25 años, contempla como parte de sus objetivos la promoción de exportaciones de empresas mayormente PYMES, y con ese fin han elaborado el "Programa Gerenciamiento Exportador Asociativo".

Consultada por EcoVinos/Ecocuyo, Fabiana Neuilly dijo: "El objetivo enunciado, es lograr la articulación conjunta de empresas mayormente pequeñas y medianas, reduciendo costos y potenciando la experiencia e iniciativa exportadora de las mismas. Es así que las empresas solicitan incorporarse al mencionado Programa, a fin de obtener asistencia técnica y financiera, habiendo remitido a ese efecto la pertinente documentación y cumplido con los requisitos exigidos para la participación en el mismo".

"Dentro de las características del Programa -agregó-, resulta necesario contar con la figura de un gerente experto en la temática exportadora y elegido por las propias Empresas en conjunto con la Fundación y a partir de allí comienza el Programa Gerenciamiento Exportador Asociativo que tiene un tiempo de duración de 1 año".

"En el caso del grupo que gerencio, integrado por 7 empresas medianas y grandes de la zona de Medrano de la Provincia de Mendoza, se destacan las economías regionales, la cultura, la tradición familiar y el amor sin límites por nuestra tierra y nuestras industrias.

Todo ello, me motiva día a día a seguir asesorando a este equipo maravilloso hasta cumplir nuestros objetivos, como internacionalizar sus empresas, exportar sus productos de calidad premium: vinos, aceites de oliva y aceitunas especiales, y aprender en conjunto y posicionar Valle de Medrano en el mundo a través de sus vinos, aceites de olivas y enoturismo", explicó.

Empresas Integrantes

ABDALA LORENA: Vinos varietales tintos y blancos marca "Nelo".

ABRAHAN GABRIEL: Vino marca "Corazón de Medrano".

PROVIND S.R.L.: Bodega La Clementina.

OLIVICOLA LA LEGUA S.A.: Aceite de Oliva Extra Virgen marca "Olivos La Legua" y aceitunas preparadas marca "Daminato".

MARCELO SANCHEZ: Vinos espumantes "Viejo Espaldero".

VIÑAS DE ARONA: Vinos tintos varietales marca "Viñas de Arona".

YACCIOFANO MARIA NIDIA: Vinos varietales marca "Midi".

Neuilly finalizó asegurando que: "Mi objetivo es ayudar a internacionalizar las empresas del Grupo de Exportación "Valle de Medrano", exportar productos de calidad premium: vinos varietales y espumantes, aceites de oliva extra virgen y aceitunas especiales, y aprender en conjunto y posicionar Valle de Medrano en el mundo a través de sus vinos, aceites de oliva y enoturismo.

Como Gerente de Exportación, mi función es muy creativa y atrapante. Estoy comprometida con el éxito de las empresas del Grupo de Exportación "Valle de Medrano" y trabajaré incansablemente para lograr nuestros objetivos con el apoyo de la Fundación ICBC y la AAICI".