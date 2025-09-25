Ciudad avanza junto a empresarios en un plan para mejorar el clima de negocios y atraer inversiones

Ulpiano Suarez y parte de su equipo municipal estuvieron presentes en el taller de medio término denominado “Clima de Negocios Local y Transparencia Fiscal Municipal”, junto a referentes del Consejo Empresario de Mendoza (CEM). Esta reunión se llevó a cabo en el marco del convenio que la Ciudad y el CEM firmaron en diciembre de 2024 con el fin de optimizar la eficiencia en la gestión municipal y crear un entorno más atractivo para la inversión.

En el hotel Diplomatic, el intendente de la Ciudad estuvo acompañado por Patricia Sánchez, secretaria de Hacienda; Eva González, secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano; Rodrigo González, coordinador de Inversiones; y Alfredo Guzzo, director de Recursos Humanos. Mientras que por el lado del CEM asistió su presidente, Martín Clement; junto a Gustavo Rivarola, Silvia Jardel, Martin Calzetta y Angel Cirasino.

“Hace nueve meses firmamos un convenio con el CEM para trabajar en pos de fortalecer el clima de negocio en la Ciudad. Concluimos un taller con ambos equipos donde hicimos un repaso de todos los avances. La verdad que fueron meses de muchísimo trabajo en conjunto y los resultados se están viendo. Hemos avanzado en un manual de buenas prácticas, para promover el clima de negocios a partir de marco regulatorio, de eficiencia fiscal, de mayor transparencia, de promover el talento como el motor del desarrollo y fundamentalmente fortalecer los servicios públicos de calidad”, manifestó Ulpiano Suarez.

“Hemos bajado la presión tributaria, seguimos buscando mayor eficiencia en los procesos administrativos, fundamentalmente en lo que respecta a la habilitación de comercios u obras privadas. Quedan unos meses de trabajo por delante y estoy seguro que los resultados van a ser excelentes, no solo para la gestión sino para la Ciudad de Mendoza y seguramente para muchos otros municipios de Mendoza y Argentina que se van a encontrar con herramientas efectivas para transformarse en municipios involucrados con el desarrollo económico, la llegada de inversiones y la generación de oportunidades”, concluyó el intendente.

En el encuentro se presentaron los avances del trabajo que vienen sosteniendo ambas instituciones con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Se trata de un plan de mejoras administrativas, normativas y tributarias justamente para estimular las inversiones y una mayor actividad económica en la Ciudad.

Se apuntó a simplificar trámites, mejorar la normativa y reducir la carga fiscal para hacer todo mucho más ágil para un inversor que quiera abrir un comercio, hacer una obra o comprar un inmueble.

Es así que en enero se hizo la primera modificación, con la baja de 45 impuestos que tenían incidencia directa en el sector productivo. Mientras que a partir de julio se eliminaron otras 57 tasas que influían en la construcción y el sector inmobiliario.

Además, en los próximos meses se realizarán reformas más estructurales, como en la Ley de Uso de Suelos, siempre pensando en la dinámica que va tomando la Ciudad, una ciudad que tiende a crear negocios de cercanías en zonas que eran residenciales y estaban vedadas.