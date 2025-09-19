Salud & Empresas: Ecocuyo lanza el primer medio regional que conecta salud, negocios e innovación

Con el foco puesto en la transformación del sistema de salud desde una mirada empresarial, profesional y territorial, Ecocuyo presenta *Salud & Empresas*, un nuevo espacios editorial que marca un antes y un después en la comunicación del sector sanitario en Mendoza.

Esta iniciativa busca conectar a clínicas, hospitales, profesionales, startups, marcas, emprendedores y prestadores con una audiencia estratégica, a través de contenidos curados, multicanal y de alto valor informativo.

Una comunidad que impulsa el cambio en salud

Salud & Empresas es el primer newsletter especializado en salud con enfoque empresarial en la región, que se suma a la familia de productos editoriales de Ecocuyo, el primer diario on line de negocios y empresas de Mendoza y la región.

Cada edición de este nuevo vertical ofrece:

- 🧠 Tendencias y casos de éxito

- 🚀 Nuevos emprendimientos y tecnologías

- ▶️ Servicios innovadores en salud

- 🤝 Alianzas público-privadas

- 📊 Datos clave para la toma de decisiones

- 👩‍⚕️ Voces que inspiran y movilizan

Esta nueva propuesta periodística enfocada en el sector salud consta de 1 sección fija dentro del portal Ecocuyo, un blqque de noticias destacado en la home y un newsletter semanal con llegada a los principales empresarios de Mendoza y a los referentes de la comunidad médica empresaria de la región.

Cada semana, los contenidos girarán en torno a notas y artículos sobre instituciones, lanzamientos de productos, servicios y proyectos del sector, como también la puesta en valor de profesionales, empresarios y emprendedores de la actividad. Estos materiales se integrarán, además, en campañas multicanal que incluyen newsletter, WhatsApp, radio, prensa y redes sociales.

¿Por qué ser parte?

Porque Salud & Empresas no es un sólo un medio, es un nuevo espacio de articulación sectorial, visibilidad estratégica y posicionamiento territorial. Está pensados para sponsors, aliados institucionales y marcas que quieran liderar el cambio en salud desde Mendoza hacia el país.

Los anunciantes acceden a:

- Espacios editoriales destacados

- Integración en campañas multicanal

- Acciones conjuntas de visibilidad y networking

- Presencia permanente en una comunidad en expansión

Ideal para:

- Laboratorios

- Clínicas y hospitales

- Universidades

- Cámaras sectoriales

- Empresas de salud

- Servicios vinculados al bienestar

Para más información o para reservar tu espacio, escribinos a comercial@ecocuyo.com.

Ecocuyo te invita a ser parte del futuro de la salud. Visibilicemos juntos el talento local, la innovación y el impacto colectivo.