Salud & Empresas | 18 sep 2025
Salud & Empresas: Ecocuyo lanza el primer medio regional que conecta salud, negocios e innovación
Se trata de un nuevo canal creado específicamente para dar visibilidad a profesionales de la salud, prestadores de servicios, centros médicos, clínicas, hospitales en la región de Cuyo y todo lo relacionado a esta industria en Cuyo.
Con el foco puesto en la transformación del sistema de salud desde una mirada empresarial, profesional y territorial, Ecocuyo presenta *Salud & Empresas*, un nuevo espacios editorial que marca un antes y un después en la comunicación del sector sanitario en Mendoza.
Esta iniciativa busca conectar a clínicas, hospitales, profesionales, startups, marcas, emprendedores y prestadores con una audiencia estratégica, a través de contenidos curados, multicanal y de alto valor informativo.
Una comunidad que impulsa el cambio en salud
Salud & Empresas es el primer newsletter especializado en salud con enfoque empresarial en la región, que se suma a la familia de productos editoriales de Ecocuyo, el primer diario on line de negocios y empresas de Mendoza y la región.
Cada edición de este nuevo vertical ofrece:
- 🧠 Tendencias y casos de éxito
- 🚀 Nuevos emprendimientos y tecnologías
- ▶️ Servicios innovadores en salud
- 🤝 Alianzas público-privadas
- 📊 Datos clave para la toma de decisiones
- 👩⚕️ Voces que inspiran y movilizan
Esta nueva propuesta periodística enfocada en el sector salud consta de 1 sección fija dentro del portal Ecocuyo, un blqque de noticias destacado en la home y un newsletter semanal con llegada a los principales empresarios de Mendoza y a los referentes de la comunidad médica empresaria de la región.
Cada semana, los contenidos girarán en torno a notas y artículos sobre instituciones, lanzamientos de productos, servicios y proyectos del sector, como también la puesta en valor de profesionales, empresarios y emprendedores de la actividad. Estos materiales se integrarán, además, en campañas multicanal que incluyen newsletter, WhatsApp, radio, prensa y redes sociales.
¿Por qué ser parte?
Porque Salud & Empresas no es un sólo un medio, es un nuevo espacio de articulación sectorial, visibilidad estratégica y posicionamiento territorial. Está pensados para sponsors, aliados institucionales y marcas que quieran liderar el cambio en salud desde Mendoza hacia el país.
Los anunciantes acceden a:
- Espacios editoriales destacados
- Integración en campañas multicanal
- Acciones conjuntas de visibilidad y networking
- Presencia permanente en una comunidad en expansión
Ideal para:
- Laboratorios
- Clínicas y hospitales
- Universidades
- Cámaras sectoriales
- Empresas de salud
- Servicios vinculados al bienestar
Para más información o para reservar tu espacio, escribinos a comercial@ecocuyo.com.
Ecocuyo te invita a ser parte del futuro de la salud. Visibilicemos juntos el talento local, la innovación y el impacto colectivo.