Construcción: Hipercerámico consolida su liderazgo en Cuyo con nueva sucursal en San Juan y expansión de Casa Fácil

Con la presencia de autoridades provinciales, municipales, empresarios y referentes de distintos sectores, se llevó a cabo la inauguración oficial de la Sucursal San Juan, donde confluyen las marcas Hipercerámico y Casa Fácil , que ya habían abierto sus puertas semanas atrás. El evento se realizó en las modernas instalaciones ubicadas sobre Lateral Avenida Circunvalación y Las Heras Norte, en la Ciudad de San Juan.

El acto contó con la participación del Coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Capital, César Aguilar; la Concejal Mirtha Ríos del Consejo Deliberante; el Presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez y su Director Eduardo Maurín; y el Presidente de la Cámara de la Construcción de San Juan, Enrique Velazco. También asistieron más de 180 personas, entre proveedores, profesionales de la arquitectura, el diseño y la construcción, además de empresarios del sector.

Durante la jornada, se realizó el corte de cinta inaugural junto a autoridades municipales, directivos de la empresa, colaboradores de distintas áreas y los titulares de Hiper: Facundo, Mackenna y Amaru Gauna junto a Diego Pérez Colman, gerente general.

La nueva sucursal en San Juan presenta un formato innovador, ya que reúne a Hipercerámico y Casa Fácil en un mismo predio de 3600 m², con un showroom de 950 m² de exhibición y estacionamiento propio.

Hipercerámico San Juan reafirma su liderazgo como empresa referente en pisos, revestimientos, sanitarios y griferías, ofreciendo productos exclusivos, vanguardistas y de calidad premium, dirigidos a quienes buscan diferenciación y diseño. Casa Fácil San Juan, por su parte, se posiciona como la propuesta accesible, funcional y económica, destinada a consumidores que priorizan la practicidad sin resignar variedad ni servicio.

De esta manera, ambas marcas logran cubrir integralmente los segmentos popular, medio y alto del mercado sanjuanino, fortaleciendo la presencia de la empresa en la región con una estrategia de expansión que ya incluye locales en Mendoza y San Luis.

La propuesta se destaca por brindar un servicio altamente profesional, con asesores especializados del sector de la construcción y el respaldo de más de 80 marcas nacionales e internacionales. Además, incorpora herramientas digitales que simplifican la experiencia de compra: WhatsApp de contacto directo Hipercerámico 261 3693601, Whatsapp de contacto directo Casa Fácil 264 5734580, atención telefónica 264 4266001. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 18 h y sábados de 9 a 13 h.

La empresa también ofrece múltiples formas de pago y financiación con tarjetas, incluyendo planes sin interés, y mantiene actualizadas sus colecciones con las últimas tendencias.

Con la apertura en San Juan, Hipercerámico suma un nuevo formato en su red y Casa Fácil inicia su camino fuera de Mendoza. Un movimiento que refleja la confianza en el potencial de la provincia y su dinamismo en materia de construcción.

La compañía consolida su crecimiento sostenido en la región cuyana y se posiciona como un referente indiscutido en el mercado de final de obra y terminaciones, reafirmando su compromiso de estar cada vez más cerca de sus clientes.