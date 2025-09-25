Llega la cuarta Jornada de Actualización Empresaria: propósito, marca y networking en Mendoza

La Federación Económica de Mendoza junto a SCRUM Hub de Negocios invitan a participar de la 4ta Jornada de Actualización Empresaria, que se realizará el próximo jueves 25 de septiembre a las 16:30 horas en Portal Plaza Suite (Necochea 661, Ciudad de Mendoza).

El encuentro forma parte de un ciclo que busca brindar a empresarios y emprendedores de la provincia herramientas prácticas y reflexiones estratégicas para el crecimiento de sus organizaciones.

En esta edición, se contará con la participación de dos destacados referentes:

Victoria Barba, Mentora de propósito , quien presentará la charla “Conectá con el propósito de tu negocio”, orientada a ayudar a los empresarios a descubrir y alinear sus decisiones con el sentido profundo de sus proyectos.

Gustavo Álvarez, Especialista en habilidades directivas, con la disertación "Tu marca en el mercado: ¿Qué sabe el mundo de vos?", donde abordará la importancia de la identidad y el posicionamiento de marca en la competitividad actual.

La actividad es gratuita, pero los cupos son limitados. Los interesados deben completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace

Con estas jornadas, la FEM y SCRUM Hub de Negocios consolidan un espacio de encuentro, capacitación y networking para el empresariado mendocino, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social de la provincia.