La Zona Este suma un moderno centro de salud: abrió sus puertas Los Álamos

La salud como motor de desarrollo territorial. Bajo esa premisa, se inauguró en San Martín el Sanatorio Los Álamos, un moderno centro de atención médica que representa una de las inversiones privadas más relevantes del Este mendocino en los últimos años.

Con una infraestructura moderna, equipamiento de última generación y servicios de alta complejidad, el sanatorio apunta a cubrir una demanda creciente en la región, que hasta ahora debía derivar pacientes a centros de la capital provincial o incluso fuera de Mendoza.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades de la Obra Social de Empleados Públicos (OSSEP), encabezadas por su director Carlos Funes; representantes del Círculo Médico del Este; el intendente local; dirigentes de otras obras sociales y prepagas; y familiares y amigos, quienes acompañaron la apertura de este nuevo espacio de salud. La ceremonia fue encabezada por Andrés García, Soledad García y Agustín García, quienes realizaron el tradicional corte de cintas y luego guiaron a los invitados en un recorrido por las instalaciones.

El Sanatorio Los Álamos ofrece:

40 camas de internación con hotelería hospitalaria.

4 camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

4 puestos de neonatología.

3 quirófanos de última generación.

1 sala de partos equipada. Más de 8 consultorios de especialidades.

Sala de rayos X y servicios complementarios.

La atención al público comenzará oficialmente el 15 de septiembre, aunque desde ahora ya se pueden solicitar turnos y realizar consultas a través del número de contacto habilitado.

Con esta apertura, el Sanatorio Los Álamos refuerza su compromiso de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud, ofreciendo instalaciones modernas y profesionales altamente capacitados al servicio de la comunidad.

El acceso a la clínica se realiza por avenida Pirovano, mientras que por calle Di Santo funcionan el sector de internación y los consultorios médicos.

La apertura de Los Álamos refuerza la oferta sanitaria del departamento y se suma como un nuevo recurso para el cuidado de la salud en la Zona Este. Con foco en calidad, innovación y cercanía, se proyecta además como un nuevo nodo estratégico en el mapa de salud privada de la provincia.