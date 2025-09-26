El Hospital Español de Mendoza incorpora tecnología de punta para fortalecer la salud diagnóstica

El Hospital Español de Mendoza, sigue innovando e incorporando tecnología de última generación para la atención de calidad para sus pacientes. En esta oportunidad, el servicio de gastroenterología compró dos equipos muy importantes que lo ponen a la vanguardia en la región de Cuyo. Estamos hablando de tecnología para realizar Endoscopia Digestiva * (gástrica y colónica) y Ecoendoscopía (ultrasonografía endoscópica).

Se trata de una torre de endoscopia 550 full HD, marca SonoScape. Viene con 4 endoscopios, 2 videogastroscopios para la parte alta y también 2 videocolonoscopios para la colonoscopia. Además, el servicio adquirió un Ecoendoscopio Sonoscape, que se usa en conjunto con la torre de endoscopía para realizar ecoendoscopías. Este estudio será realizado por la Dra. Carolina Dutto, médica del servicio formada en dicha práctica.

Es un procedimiento que cada vez tiene más demanda y usos (diagnósticos y terapéuticos), destacó Guillermo Camus que es jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Español desde el año 2014 (Mat 6854).

El profesional señaló que en una ecoendoscopia uno está dentro del estómago haciendo una endoscopia normal y se aprieta el modo ecografía y se puede hacer una ecografía en el interior del paciente para evaluar algunas lesiones que de otra manera no se pueden ver, ni tratar ni biopsiar. Se pueden realizar punciones, aspiraciones, y colocación de prótesis o stent. Es un estudio muy útil para patología pancreática, por ejemplo.

Sistema completo de VideoEndoscopia SonoScape HD-550:

Cumple con los más Altos Estándares de Calidad.

Certificación FDA-K173921

Imagen de Alta Definición (HD)

HD-500 adopta la tecnología más avanzada, para proporcionar imágenes endoscópicas de Alta Definición, mejorando la eficiencia y la precisión en procedimientos complejos y de rutina.

-Cromoendoscopia Óptico-Digital VIST (Variable Intelligent Staining Technology)

La tecnología de Cromoendoscopica de SonoScape, VIST, combina el procesamiento de imágenes óptico y digital. Crea un contraste de imagen claro y brillante, mejorando claramente los detalles en la estructura de la mucosa y los vasos sanguíneos de las regiones gástrica y rectal. VIST, junto a las imágenes HD, facilita la detección de lesiones y la predicción de tumores en etapa temprana, aumentando la capacidad diagnóstica para detecciones tempranas de cáncer.

(*) Endoscopía Digestiva

Descripción

Es un procedimiento por el cual el médico puede mirar dentro del cuerpo usando una sonda flexible que tiene una pequeña cámara en su extremo. Este dispositivo se denomina endoscopio. Se pueden colocar pequeños instrumentos a través de un endoscopio y usarse para tomar muestras (biopsia) de tejidos sospechosos.

Algunas veces, se usan para cirugía, como en el caso de la extirpación de pólipos del colon. También se pueden utilizar para tratar ciertas enfermedades o afecciones. Por ejemplo, se puede extirpar tumores y detener el sangrado de lesiones.

Fuente: Sociedad Argentina de Gastroenterología, Federación Argentina de Asociaciones de Endoscopía Digestiva y Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

