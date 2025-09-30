Nuevo atractivo: está en Luján y es la primera Ruta turística de Destilados de la Argentina

El departamento, reconocido mundialmente como la Tierra del Malbec y Capital Turística de Mendoza, dio un paso más en su posicionamiento internacional con la creación de la Ruta Turística de los Destilados, un circuito único en el país que pone en valor la producción local de bebidas espirituosas.

La presentación oficial se realizó en The Williams Casanegra Distillery, uno de los emprendimientos que integran el nuevo recorrido, con la presencia del intendente municipal, Ing. Esteban Allasino, autoridades provinciales y referentes de la Cámara Argentina de Destiladores y Afines, encabezados por su presidente, Luciano Palumbo, y su secretaria, Mónica Rodríguez.

También participaron los representantes de las principales destilerías que conforman el circuito.

El circuito estará conformado por emprendimientos que ya gozan de reconocimiento mundial, como:

Hilbing & Franke

Espíritu Zorro

Montarraz

The Williams Casanegra Distillery

Casa Tapaus

Lui Wines

Foster Lorca

Pisco Calavera

Vermú 746

y Donadel Licores, entre otros.

Con esta propuesta, Luján de Cuyo amplía su identidad enoturística y se posiciona también como la Capital de los Destilados en Argentina, sumando un nuevo producto de calidad internacional a su vasta oferta cultural y gastronómica.

El circuito permitirá a los visitantes disfrutar de catas, tours guiados, talleres y masterclass de coctelería, generando una experiencia turística innovadora y sustentable.

Además del impacto turístico, la Ruta de los Destilados impulsa la diversificación económica del departamento, genera empleo calificado para las familias lujaninas y refuerza el compromiso con la sustentabilidad, dado que muchas destilerías incorporan procesos basados en energías renovables y reducción de residuos.

En paralelo, la Municipalidad avanzará en acciones de promoción internacional, clínicas de destilados, capacitación de bartenders y participación en ferias temáticas, consolidando a Luján de Cuyo como un destino enogastronómico de vanguardia.

