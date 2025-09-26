Yacopini Motors lanza una campaña inédita: el cliente pone el precio del 0km: ¿cómo participar?

Por primera vez, quienes esperan comprarse un 0km de Chevrolet tendrán la oportunidad de ser ellos quienes pongan el precio al que quieren adquirir el vehículo. Yacopini Motors, el concesionario líder de Cuyo, ofrecerá una oportunidad única este viernes 26 y este sábado 27 de septiembre.

“Chevrolet de Remate, el precio lo ponés vos”, se llama la campaña que permitirá a los clientes acercarse con una oferta al concesionario ubicado en Av. San Martín Sur al 600 de Godoy Cruz, y adquirir así un auto con un precio por debajo del mercado.

Al respecto, Sergio Montanaro, gerente de Yacopini, explicó que se trata de una modalidad mucho más simple que la de un remate tradicional: “Vamos a vender 20 autos este fin de semana y vamos a escuchar las mejores ofertas que tengan los clientes y, en función de eso, vamos a hacer la venta”, explicó.

En este sentido, se trata de una oportunidad perfecta para quienes, por ejemplo, “ya han estado mirando autos ya sea en el concesionario o en internet y, en base a los precios de referencia que tienen, pueden acercar una oferta que les convenga”. “Estamos dispuestos a vender algunos autos por debajo de nuestro costo de compra”, sumó Montanaro.

El cliente tiene el poder

Durante muchos años los concesionarios tenían pocos autos y muchos clientes, esa diferencia entre la oferta y la demanda hoy está invertida, Yacopini Motors aumentó la apuesta y hoy ofrece el stock suficiente para “estar abiertos a que el cliente tenga más poder”.

En este esquema es que, viernes y sábado, 20 vehículos de una de las marcas más elegidas por los argentinos, estarán a disposición para ser comprados a un precio que elegirá el propio cliente.

“Por ejemplo, tenemos en stock el Chevrolet Spin que tiene un precio sugerido de 38 millones de pesos y vamos a poder escuchar ofertas de los clientes para venderlo a precios menores”, agregó el gerente de la firma.

No es el único Chevrolet que se “rematará”, pero se trata de una de las opciones más buscadas por las familias, ya que tiene un diseño contemporáneo, destaca tanto en ciudad como en ruta y, sobre todo, por el espacio interior, con lugar para hasta 7 pasajeros.

De todas maneras, quienes se acerquen este viernes 26 y el sábado 27 a Av. San Martín Sur al 600 de Godoy Cruz, podrán ver la oferta de autos y acercar ellos su propia oferta en cuanto a precios.

Para conocer las bases y condiciones de esta promoción y más información sobre los vehículos, es posible consultar directamente en Yacopini, o vía web en territorioyacopini.com.ar .

Horarios