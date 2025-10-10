Mendocino lanza competencia global de IA con respaldo de un unicornio de Silicon Valley

Un mendocino está detrás de una de las iniciativas educativas más ambiciosas del momento. Se trata de la World Students AI League, una competencia internacional que convocará a los 50 colegios secundarios más innovadores del planeta y a más de 5.000 estudiantes y docentes, quienes tendrán el desafío de crear productos digitales impulsados por inteligencia artificial en apenas siete días.

El impulsor de este proyecto es Leandro Reta Sabio, nacido en Mendoza y con más de 15 años de experiencia en la industria tecnológica.

Su carrera comenzó en Google Latinoamérica, luego se convirtió en mentor de programas como Startup Chile y fue incubado durante tres meses en Singularity University, donde se entrenó en tecnologías futuristas dentro del Centro de Investigaciones y Desarrollo de la NASA en California.

La propuesta busca transformar a los colegios en laboratorios tecnológicos interconectados, donde los estudiantes y docentes trabajen junto a agentes de inteligencia artificial, desarrollen sus propios productos y compitan en un ranking global que medirá innovación y creatividad.

Un dato central es que la liga cuenta con un socio estratégico de nivel mundial: v0, producto del unicornio tecnológico Vercel, valuado en más de USD 9.000 millones en Silicon Valley. Esta alianza permitirá que los colegios dispongan de la infraestructura de inteligencia artificial necesaria para convertirse en verdaderos centros de innovación.

La iniciativa también responde a una de las mayores preocupaciones de la era digital. Dario Amodei, uno de los principales referentes mundiales en inteligencia artificial y cofundador de Anthropic, ha advertido que los jóvenes serán los más afectados por la automatización, enfrentando serias dificultades para insertarse laboralmente en el futuro cercano.

En este contexto, la World Students AI League busca acortar esa brecha, ofreciendo a estudiantes y docentes de todo el mundo la oportunidad de formarse, experimentar y crear con las mismas herramientas que ya están transformando las industrias.

“Como mendocino, me gustaría que al menos un colegio secundario de Mendoza se sume a esta competencia y represente a la provincia en un escenario global”, destacó Reta Sabio.

Además de la World Students AI League, el emprendedor lidera **Bold Society**, una iniciativa que impulsa a jóvenes a ingresar al mundo de las tecnologías futuristas mediante mentorías y experiencias prácticas.

Con este lanzamiento, un Leandro Reta Sabio busca poner a la provincia en el mapa mundial de la innovación educativa y abrir nuevas oportunidades para que los jóvenes y docentes locales se conviertan en creadores del futuro.

