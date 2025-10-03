Productores Amigos: la alianza espontánea de pequeñas bodegas que celebra el vino en Palermo

Este jueves se realizará la séptima edición de la Feria Anual de “Productores Amigos” en Buenos Aires. El evento se llevará a cabo en “La Malbequería” una destacada vinoteca ubicada en el barrio de Palermo de la capital porteña. En esta oportunidad la propuesta cuenta con proyectos de: Córdoba, Mendoza, Salta y San Juan.

Este año los “Productores” planean presentar más de 75 vinos. El grupo “Productores Amigos” está compuesto por una serie de pequeñas bodegas que han conformado una “alianza estratégica” que tiene como objetivo principal el crecimiento del consumo de vinos en el mercado interno y la difusión de la diversidad del vino argentino.

La feria pactada para este jueves 2 de octubre promete contar con más de 200 visitantes y mostrará los vinos de los siguientes proyectos:

Agustín Lanús Wines (Salta)

Berna Wines (Mendoza)

Bira Wines (Mendoza)

El Raro (Córdoba)

El Relator Wines (Mendoza)

Elefante Wines (San Juan)

iolinista Wines (San Juan)

Finca La Matilde (Córdoba)

Galileo Viñedo Lejano (Mendoza)

Lui Wines (Mendoza)

Malpensado Sparkling Wines (Mendoza)

Oid Mortal Wines (Mendoza)

Onofri Wines (Mendoza)

Paez Paez Co (Salta)

y Paso a Paso Wines (Mendoza).

Con un formato que combina feria y cóctel, los asistentes al evento podrán disfrutar de una selección musical en vivo, basada en vinilos cuidadosamente elegidos para ambientar la velada.

Las bodegas participantes son proyectos independientes y enólogos que acercan en primera persona sus etiquetas, generando una experiencia directa y cercana con el público.

En esta ocasión el menú será un bandejeo que combina los mejores sabores y ofrecerá:

● Empanadita de Carne

● Empanaditas Jamón y Queso

● Buñuelos con Alioli

● Croquetas de Tomillo

● Chorizo en Rodajas

● Milanesa de Carne en Pan de Queso

Uno de los distintivos destacados del evento a realizarse en Buenos Aires es que cada uno de los stands será atendido por el enólogo, winemaker o propietario del emprendimiento. De esta manera los asistentes podrán conocer la actualidad de cada uno de los proyectos en profundidad.

“Productores Amigos” es una asociación espontánea de hacedores de vinos que se creó en 2017 y que planea seguir marcando una forma de trabajar dentro de la industria.

Para obtener más información sobre la Feria a realizarse el 2 de octubre en Buenos Aires contactarse al número: + 54 9 11 3943-1734.

