Vinos | 6 oct 2025
Comienza la Vinexpo Explorer: negocios, tastings y proyección global (grilla de sponsors definida)
08:00 |Del 6 al 9 de octubre de 2025, Mendoza será sede de Vinexpo Explorer, el evento de promoción internacional más importante para la vitivinicultura local, que reunirá a 80 compradores de América del Norte, Europa y Asia con más de 150 bodegas mendocinas.
Este prestigioso encuentro, organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno de Mendoza, se realizará en el Espacio Arizu de Godoy Cruz y ofrecerá una experiencia inmersiva con seminarios técnicos, tastings de vinos, reuniones B2B y visitas a bodegas.
En esta edición, más de 20 sponsors y organizaciones clave acompañarán el evento, respaldando su impacto comercial y posicionamiento global:
Sponsors Diamante
• Bolsa de Comercio de Mendoza
• Banco Nación
• Label Solutions
• Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional
Sponsors Platino
• Coface
• Impulsa Mendoza
Sponsors Oro
• JB Brokers
• ECOCERT
• Ramondin
• OSEDEIV
• Andesmar
• Hillebrand – Gori
• OSDE
Sponsors Plata
• Cooperativa - Empresa Eléctrica de Godoy Cruz
• Centauro
• Volf
Sponsors Bronce / Instituciones Acompañantes:
• Cámara Argentina de Vinos a Granel
• Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina
• COVIAR
• Bodegas de Argentina
• Fondo Vitivinícola Mendoza
Una oportunidad única para el vino mendocino
Durante los cuatro días del evento, las bodegas participantes podrán vincularse con los principales importadores del mundo a través de tastings y reuniones de negocios, o bien actuando como anfitrionas, recibiendo grupos de compradores internacionales en sus instalaciones.
Vinexpo Explorer Mendoza 2025 posicionará a la provincia como un polo estratégico del vino en América Latina y abrirá nuevas puertas a la exportación y el crecimiento de la industria vitivinícola local.