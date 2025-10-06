Comienza la Vinexpo Explorer: negocios, tastings y proyección global (grilla de sponsors definida)

Del 6 al 9 de octubre de 2025, Mendoza será sede de Vinexpo Explorer, el evento de promoción internacional más importante para la vitivinicultura local, que reunirá a 80 compradores de América del Norte, Europa y Asia con más de 150 bodegas mendocinas.

Este prestigioso encuentro, organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno de Mendoza, se realizará en el Espacio Arizu de Godoy Cruz y ofrecerá una experiencia inmersiva con seminarios técnicos, tastings de vinos, reuniones B2B y visitas a bodegas.

En esta edición, más de 20 sponsors y organizaciones clave acompañarán el evento, respaldando su impacto comercial y posicionamiento global:

Sponsors Diamante

• Bolsa de Comercio de Mendoza

• Banco Nación

• Label Solutions

• Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

Sponsors Platino

• Coface

• Impulsa Mendoza

Sponsors Oro

• JB Brokers

• ECOCERT

• Ramondin

• OSEDEIV

• Andesmar

• Hillebrand – Gori

• OSDE

Sponsors Plata

• Cooperativa - Empresa Eléctrica de Godoy Cruz

• Centauro

• Volf

Sponsors Bronce / Instituciones Acompañantes:

• Cámara Argentina de Vinos a Granel

• Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina

• COVIAR

• Bodegas de Argentina

• Fondo Vitivinícola Mendoza

Una oportunidad única para el vino mendocino

Durante los cuatro días del evento, las bodegas participantes podrán vincularse con los principales importadores del mundo a través de tastings y reuniones de negocios, o bien actuando como anfitrionas, recibiendo grupos de compradores internacionales en sus instalaciones.

Vinexpo Explorer Mendoza 2025 posicionará a la provincia como un polo estratégico del vino en América Latina y abrirá nuevas puertas a la exportación y el crecimiento de la industria vitivinícola local.