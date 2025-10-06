Seis bodegas y una olivícola de la Zona Este crearon el grupo exportador Valle de Medrano

Siete pequeñas y medianas empresas (pymes) vitivinícolas y una olivícola de la zona Este de Mendoza trabajan juntas para expandir la exportación de sus vinos y aceites de oliva. La alianza —conocida como grupo exportador Valle de Medrano— busca posicionar estos productos en el mercado global, con un fuerte sello de calidad y sostenibilidad.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) colabora con el proyecto aportando soporte técnico y académico para fortalecer las capacidades exportadoras del Grupo. Además, instituciones como la Fundación ICBC y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) acompañan la iniciativa ofreciendo recursos y experiencia para la internacionalización.

Para la UNCUYO esta cooperación público-privada refleja una creciente tendencia hacia la internacionalización de pymes mendocinas, basada en la calidad, la sostenibilidad y el trabajo en red, contribuyendo al desarrollo económico regional y posicionando a Mendoza en los mercados internacionales.

La unión hace la fuerza

Este trabajo conjunto permite optimizar costos, generar estrategias comerciales integradas y potenciar a Valle de Medrano como un nuevo actor en el mapa global del vino y el aceite de oliva premium, con un impacto también positivo en el desarrollo del enoturismo local.

Entre los productos destacados hay vinos tintos, blancos y espumosos de bodegas reconocidas, junto con un aceite de oliva extra virgen con certificación de Indicación Geográfica (IG), sello que garantiza la calidad y origen del producto.

Valle de Medrano demuestra que unir esfuerzos y apoyar la transferencia de conocimientos es un camino efectivo para que productores locales accedan a consumidores globales, reforzando la importancia de la innovación y la identidad regional en la economía exportadora.

Una articulación necesaria con el entorno socio-productivo

El Área de Vinculación y Transferencia Científico Tecnológica de la UNCUYO juega un papel clave en este proyecto turístico para Medrano, al actuar como puente entre los prestadores locales, los municipios y el sector académico.

No solo aporta conocimiento técnico —a través de diagnósticos, planificación y capacitación— sino que también coordina la participación de unidades académicas para fortalecer el recurso humano y garantizar que la asistencia se ejecute de forma concreta y transversal.

Esta intervención permite que los emprendimientos turísticos accedan a herramientas, redes institucionales y acompañamiento continuo, promoviendo un desarrollo más integrado, sostenible y con impacto real para la comunidad.