Dormir entre viñedos y despertar frente a Los Andes: así es el hotel de vino elegido como el mejor de la Argentina

Dormir entre viñedos y despertar con los Andes como escenario no es un sueño: es la experiencia que ofrece Entre Cielos Wine & Wellness Hotel, recientemente galardonado con el Oro en la categoría Alojamiento en los Best Of Wine Tourism 2026.

Este prestigioso premio, organizado por la red internacional Great Wine Capitals, distingue a las propuestas más inspiradoras y memorables de la ruta del vino a nivel mundial.

No es la primera vez que Entre Cielos recibe este reconocimiento: tras haber ganado años atrás el Oro en la categoría Experiencias Innovadoras, el hotel vuelve a ser premiado gracias a un camino de trabajo constante, siempre buscando elevar la vara de lo que significa vivir el enoturismo en Mendoza.

En Entre Cielos, el vino es mucho más que un producto: es el hilo conductor de toda la experiencia. Se manifiesta en la bienvenida al huésped con una copa y una botella en la habitación, en la selección curada de etiquetas que cambian a lo largo del año para mostrar la diversidad de Mendoza, en las degustaciones privadas que permiten descubrir estilos y terroirs, y en la complicidad del concierge que abre puertas y diseña recorridos únicos por bodegas de la región.

Cada detalle busca que el viajero no solo pruebe vinos, sino que se sienta parte de una cultura que vive y respira alrededor de ellos.

El diferencial que ha enamorado a viajeros de todo el mundo es único: los Vineyard Lofts, habitaciones que literalmente flotan sobre hileras de Malbec, ofreciendo el privilegio de dormir rodeado de vides y despertar con la Cordillera como telón de fondo.

A esto se suma el exclusivo Spa Hamam, el único en Latinoamérica, que fusiona rituales ancestrales con vinoterapia, creando un puente entre el bienestar, la profundidad del ser y la identidad mendocina.

El vino también conecta con las tradiciones de la región, como la experiencia de Vendimia, un tiempo de celebración compartido con los huéspedes y coronado con un auténtico asado argentino.

En cada propuesta, Entre Cielos busca transmitir que la cultura del vino no se reduce a la copa: se trata de un modo de vida, de hospitalidad y de encuentro.

Este premio refuerza no solo la posición de Entre Cielos, sino también la de Mendoza como destino enoturístico líder en el mundo. Ser parte de la colección Preferred Hotels & Resorts potencia aún más esta misión, amplificando la voz de la provincia en los mercados globales de lujo.