Palmares celebra el Día de la Madre con propuestas únicas y beneficios exclusivos

Palmares se prepara para ofrecer una experiencia integral en el marco del Día de la Madre. Del 9 al 18 de octubre, se podrá acceder a una amplia variedad de productos de perfumería, indumentaria, calzado, accesorios y más, con promociones bancarias exclusivas.

El mall ofrecerá beneficios con Supervielle, ICBC, Patagonia, BBVA, Banco Nación y MODO, que se suman a esta celebración con beneficios imperdibles. Las promociones bancarias incluyen:

Banco Supervielle: Del 15 al 18 de octubre, hasta un 40% de ahorro con tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés.

Del 15 al 18 de octubre, hasta un 40% de ahorro con tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés. Banco ICBC : Los días 17 y 18 de octubre, hasta un 40% de ahorro con tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés.

: Los días 17 y 18 de octubre, hasta un 40% de ahorro con tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés. Banco Patagonia : Del 16 al 18 de octubre, hasta un 30% de ahorro con tope de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés.

: Del 16 al 18 de octubre, hasta un 30% de ahorro con tope de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés. Banco BBVA : Del 9 al 11 de octubre, y del 16 al 18 de octubre, hasta un 30% de ahorro con tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés.

: Del 9 al 11 de octubre, y del 16 al 18 de octubre, hasta un 30% de ahorro con tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés. BNA : Del 17 al 18 de octubre, hasta un 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés.

: Del 17 al 18 de octubre, hasta un 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. MODO: Del 9 al 19 de octubre, hasta un 10% de ahorro con tope de reintegro.

Además de las propuestas comerciales, el público podrá disfrutar de la oferta gastronómica de Palmares en sus terrazas al aire libre y recorrer espacios destacados como Homebox (en el primer piso).

Palmares, 30 años

Palmares cumple 30 años como uno de los espacios comerciales, gastronómicos y de servicios más importantes de Argentina. Lo que comenzó en 1995 como un centro comercial, hoy es un distrito urbano en plena expansión, que combina negocios, entretenimiento, salud, educación y experiencias de alto nivel.

Con una trayectoria marcada por la innovación y la diversificación, Mario Groisman (líder de Grupo Presidente) ha sabido apostar con convicción por sectores tan diversos como: retail, hotelería, agro y desarrollo inmobiliario, tanto en Argentina como en el exterior.

Uno de sus hitos fue la creación de Palmares que en estas tres décadas ha evolucionado y actualmente alberga más de 170 locales de marcas reconocidas a nivel nacional. Además, integra sectores, de servicios con entidades bancarias, una torre de oficinas pensada para pequeñas y medianas empresas, una sede universitaria y un centro de salud de alta complejidad, integrado por consultorios externos, diagnóstico por imágenes y cirugía ambulatoria.