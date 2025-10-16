Llega a Mendoza el "gurú de la City": claves de la economía en tiempos de elecciones

“El Plan Milei 2025. Dolarización y financiamiento". Este es el nombre del foro organizado por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza AEM, a realizarse el viernes 17 de octubre, desde las 8.30 hs., en Hotel Hilton (salón Los Cerros).

Será una instancia que reunirá a ejecutivos y empresarios locales, funcionarios del Gobierno provincial, y referentes del ámbito institucional de Mendoza, y contará con la participación especial del analista y consultor económico Salvador Di Stefano.

E programa previsto para la jornada contempla, en primer lugar, la conformación de un panel integrado por el Ministro de Producción de Mendoza (Lic. Rodolfo Vargas Arizu), el Intendente de Guaymallén (Ing. Marcos Calvente), y los empresarios locales Mgtr. Federico Pagano y Dr, Matias Dias Telli, quienes analizarán el tema “Competitividad, Impuestos y Negocios en Argentina”. Luego vendrá el plato fuerte de la jornada, con la disertación de Salvador Di Stefano, y su charla “El Plan de Milei 2025. Dolarización y Financiamiento”.

Más sobre Salvador Di Stefano

Reconocido analista y consultor económico, con una destacada trayectoria en el ámbito de los negocios, la macroeconomía y el análisis financiero.

Con más de tres décadas de experiencia, se ha consolidado como una voz influyente en el análisis económico argentino y regional. Es habitual colaborador en medios especializados, conferencista en todo el país y asesor de empresas.

Además, dirige su propia consultora económica, desde donde brinda informes y asesoramiento estratégico a pymes, empresarios e inversores.