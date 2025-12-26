Bioeleven: la empresa mendocina que convierte residuos agrícolas en biomateriales certificados

Bioeleven es una empresa que surgió en Mendoza a partir de un proyecto de investigación. Fue fundada por Gabriela Negri (diseñadora industrial y magíster en I+D) y Analía Funes Peleita (licenciada en Diseño de indumentaria y textil, con formación en Sustentabilidad), ambas docentes universitarias.

El puntapié inicial fue la búsqueda de materiales no contaminantes para la industria textil, iniciativa que las llevó a capacitarse, a compartir esta idea y a llevarla adelante en conjunto.

Comenzaron a experimentar con el descarte de la vid, con buenos resultados. El siguiente paso fue pedir apoyo para armar el plan de negocios y, a través de Mendoza Emprende, accedieron a una mentoría del INTI para este fin.

La empresa salió a la luz en 2023 con la marca Revid, un biotextil desarrollado con el orujo de la vid y destinado a packaging, merchandising y productos de mesa para el sector vitivinícola.

A fines de 2024 resultó finalista de un concurso organizado por Wines of Argentina y la incubadora de empresas de la UNCuyo. El reconocimiento y la difusión fueron claves para acelerar nuevos desarrollos con descartes de ajo y tomate. De esta manera, pasó a llamarse Bioeleven.

Ese mismo año, las socias organizaron la primera Diseñoteca Federal en Mendoza (muestra de diseño sustentable en indumentaria y textiles) y Analía Funes Peleita alcanzó el premio Jóvenes Mendocinos Destacados en la categoría “Liderazgo, compromisos, innovación y logros en sustentabilidad ambiental, social y/o económica”.

Un nuevo comienzo

Hoy, Bioeleven cuenta con un equipo de 5 personas y 3 unidades de negocio: Letherbio (línea de cuero biobasado para moda y diseño), Revid (soluciones para enoturismo, gastronomía y packaging consciente) y capacitaciones en sustentabilidad y cambio de materiales. Sus biomateriales, generados a partir de los desechos de la industria del vino, del tomate y del ajo, están certificados por el CONICET.

En septiembre de 2025, la empresa ganó el concurso DAE (Diseño Argentino Exponencial 2025) y obtuvo uno de los fondos de capital semilla de 5000 dólares otorgados por la Fundación Bunge y Born y la Fundación Banco Ciudad.

“Este premio reconoce la innovación, el diseño y el impacto positivo de nuestro trabajo. Somos la primera empresa de Cuyo en ser parte de esta competencia y estamos muy agradecidas por el apoyo recibido de la provincia. Este capital será un gran impulso para ampliarnos y crecer. Próximamente, comenzaremos a elaborar en las instalaciones de Bodega Benedetti, en Junín. De una escala laboratorio de 50 láminas mensuales pasaremos a una semi industrial. Incorporaremos maquinaria, lo que nos permitirá acelerar procesos y la producción aumentará en un 400 %.

Además, en noviembre de 2025, Bioeleven fue reconocida por la FUNC (Fundación Universidad Nacional de Cuyo) con el primer puesto en Sostenibilidad en los Premios a la Innovación.

“Este logro representa años de investigación, experimentación y compromiso con un futuro más circular junto a los descartes de uva, tomate y ajo. Agradecemos a quienes nos impulsan a seguir creando, y a cada persona que apoya la bioinnovación desde Mendoza hacia el mundo.