Palmares se viste de vino: llega Wine Fair 2025 con bodegas, gastronomía y música al aire libre

El próximo viernes 11 de octubre, Palmares vuelve a ser sede de una experiencia única para los amantes del vino: llega la cuarta edición de WINE FAIR por Bingo Fuel, un evento que reunirá lo mejor del vino, la gastronomía, la música en vivo y con un entorno al aire libre inmejorable en las terrazas del Mall.

Durante la jornada, más de 25 bodegas destacadas ofrecerán degustaciones de sus etiquetas, acompañadas por propuestas gourmet de los locales gastronómicos del paseo. El cierre estará a cargo de BLEX AR, con DJ Live Session que promete ponerle ritmo a la noche.

Lugar : Terrazas de Palmares Mall

: Terrazas de Palmares Mall Fecha: Sábado 11 de octubre

Sábado 11 de octubre Horario: De 19:00 a 00:00 hs

+25 bodegas | con degustaciones libres adquiriendo el precinto de ingreso.

Propuestas gastronómicas gourmet

Música en vivo por BLEX AR

Entradas anticipadas a la venta en: www.entradaweb.com.ar

Importante: El seguro de copa tiene un valor de $10.000, a abonar en efectivo al ingreso.

Una noche para disfrutar de grandes vinos, buena comida y música, en el corazón de Palmares.

