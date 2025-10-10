Mendoza se vuelve a lucir en la Guía Michelin con seis hoteles entre los mejores del mundo

La Guía MICHELIN se complace en presentar su primera Selección Global de Llaves MICHELIN. Tras el lanzamiento de las distinciones Llaves MICHELIN en 15 destinos turísticos de primer nivel el año pasado, los inspectores de la Guía MICHELIN han recorrido el mundo y seleccionado entre los más de 7.000 hoteles de la Guía MICHELIN a aquellos que ofrecen las experiencias más excepcionales.

En total, nada menos que 2.457 hoteles han recibido Una (1.742), Dos (572) o Tres (143) Llaves MICHELIN en todo el mundo, representando la crème de la crème de la hospitalidad mundial y cumpliendo con los más altos estándares de calidad y servicio de la Guía MICHELIN.

Revelados online y durante una ceremonia exclusiva en el Musée des Arts Décoratifs, en París (Francia), todos estos hoteles pueden reservarse a través del sitio web y las aplicaciones móviles de la Guía MICHELIN, con servicios de conserjería integrados y beneficios VIP para garantizar una experiencia fluida y memorable.

“A 125 años de su creación como guía para viajeros exigentes, la Guía MICHELIN redefine una vez más la excelencia, esta vez en el mundo de la hospitalidad. Así como las Estrellas MICHELIN celebran a los restaurantes más excepcionales del mundo, las Llaves MICHELIN ahora distinguen a los hoteles que ofrecen estancias verdaderamente notables, donde el diseño, el servicio y la ubicación se combinan para crear momentos inolvidables. Con la introducción de las Llaves MICHELIN, la Guía establece un nuevo referente global e independiente de excelencia hotelera” , afirma Gwendal Poullennec, director Internacional de la Guía MICHELIN.

“Con su experiencia única en el campo, los inspectores de la Guía MICHELIN han seleccionado los mejores establecimientos de todo el mundo, reflejando la diversidad y la excelencia del panorama hotelero actual. Ya sea que los viajeros busquen resorts emblemáticos, hoteles urbanos históricos o joyas ocultas fuera de las rutas turísticas habituales, las Llaves MICHELIN ofrecen una guía confiable para descubrir, explorar y reservar estadías verdaderamente memorables que inspiran y deleitan”.

La selección de hoteles de la Guía MICHELIN y las Llaves MICHELIN

Reconocida internacionalmente por sus selecciones de restaurantes y sus calificaciones con Estrellas, la Guía MICHELIN se ha expandido en los últimos años para relanzar una selección global de más de 7.000 hoteles.

Así como las Estrellas reconocen las mejores experiencias culinarias del mundo, las Llaves MICHELIN destacan las estadías más sobresalientes dentro de la selección hotelera de la Guía. Evaluadas cuidadosamente por los Inspectores de la Guía MICHELIN bajo cinco criterios universales, las Llaves valoran la experiencia global de hospitalidad -más allá de las comodidades individuales- estableciendo un nuevo y primer referente mundial e independiente de excelencia en alojamiento.

Una Llave MICHELIN: una estadía muy especial

Esta es una verdadera joya con carácter y personalidad propia. Puede romper moldes, ofrecer algo diferente o simplemente ser uno de los mejores de su categoría. El servicio siempre va más allá y ofrece mucho más que establecimientos de precio similar.

Dos Llaves MICHELIN: una estadía excepcional

Un lugar verdaderamente único y excepcional en todos los sentidos, donde una experiencia memorable está siempre garantizada. Un hotel con carácter, personalidad y encanto, gestionado con orgullo evidente y considerable cuidado. Un diseño o arquitectura llamativos y un auténtico sentido del entorno lo convierten en un lugar excepcional para hospedarse.

Tres Llaves MICHELIN: una estadía extraordinaria

Aquí todo es asombro y satisfacción: lo último en confort, servicio, estilo y elegancia. Es uno de los hoteles más notables y extraordinarios del mundo, un destino para el viaje de su vida. Todos los elementos de una hospitalidad excepcional están presentes para garantizar que cualquier estancia perdure en la memoria y el corazón de los viajeros.

Después de reconocer más de 1.500 hoteles extraordinarios en sus selecciones iniciales en 2024 y principios de 2025, la Guía MICHELIN ahora da el siguiente paso al mostrar y hacer reservables los mejores hoteles del mundo.

Sudamérica: las nuevas Llaves MICHELIN en todo el continente reconocen los mejores hoteles en Argentina, Brasil, Chile, y cuatro países más

Reflejando la rica diversidad de culturas, paisajes y experiencias de viaje del continente, los inspectores otorgaron Llave MICHELIN a 84 hoteles (5 con Tres Llaves, 21 con Dos Llaves y 58 con Una Llave) en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Los cinco hoteles con Tres Llaves son el Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, y el Rosewood São Paulo en Brasil; Tierra Patagonia Hotel & Spa y Awasi Patagonia en Torres del Paine, Chile; y Las Casitas, A Belmond Hotel, Colca Canyon en Arequipa, Perú.

Las Llaves MICHELIN abarcan grandes ciudades, pueblos costeros y regiones remotas, ofreciendo a los viajeros una amplia gama de alojamientos. Un ejemplo es Explora Rapa Nui, un hotel de aventura con Una Llave en Rapa Nui (Isla de Pascua), que combina alojamiento con todo incluido, con exploraciones guiadas a los moais y otros sitios arqueológicos y culturales, brindando una experiencia única e inmersiva en el extremo del continente.

Por su parte, en Argentina fueron galardonados 15 hoteles con Llaves MICHELIN (5 con Dos Llaves MICHELIN y 10 con Una Llave MICHELIN):

Dos Llaves MICHELIN:

Una Llave MICHELIN:

En todo el mundo, las selecciones también arrojaron resultados sorprendentes. Estados Unidos, México y Canadá actualizaron sus selecciones de Llaves MICHELIN con 50 nuevas incorporaciones. Por primera vez, los Inspectores de la Guía MICHELIN también destacaron hoteles clave en Centroamérica y el Caribe.

Todas las Llaves MICHELIN se han actualizado en las selecciones existentes de Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Suiza y el Reino Unido, con mejoras notables en Italia. También se actualizaron en Japón y Tailandia, además de los primeros hoteles Llave en China continental, Camboya, India, Vietnam y más de 15 países.

Las primeras Llaves MICHELIN en África distinguen a los mejores hoteles en Egipto, Kenia, Marruecos, Sudáfrica y siete países más. Las primeras Llaves MICHELIN en Medio Oriente destacan los mejores hoteles de los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita y cinco países adicionales. Las primeras Llaves en Oceanía distinguen los mejores hoteles de Australia, Nueva Zelanda, Fiyi y la Polinesia Francesa.

