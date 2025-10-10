La medicina estética pisa fuerte en Argentina: llegan nuevos tratamientos con resultados naturales

La marca brasileña de medicina estética Rennova llega por primera vez a la Argentina de la mano de Somos PH, con un portfolio de bioestimuladores y rellenos dérmicos con respaldo científico internacional, diseñados para ofrecer resultados más naturales y confiables.

“Rennova es el líder indiscutido en Latinoamérica de medicina estética y estamos convencidos de que ofrecerá a médicos y pacientes un producto de altísima calidad”, destacó Diego Martinez, CEO de PH, durante el lanzamiento de la marca en Argentina, que reunió a más de 200 referentes del sector de todo el país.

La medicina estética es una tendencia que atraviesa un fuerte crecimiento en Argentina. Cada vez más profesionales y pacientes buscan tratamientos seguros, eficaces y con resultados que conserven la naturalidad.

Al respecto, Heitor De Sousa Fernandez, el director internacional de negocios de Rennova, destacó que “Argentina es un mercado estratégico para Rennova. Confiamos profundamente en su talento profesional, en la fuerza de su comunidad científica y clínica, y vamos a invertir de manera significativa en el mercado”.

El Dr. Hermes Pretel, especialista en armonización facial, sostuvo que “en Brasil tenemos un crecimiento promedio anual de 60% de los productos Rennova”.

“Aquí en Argentina, que recién estamos comenzando, pienso que puede superar el 100%, porque las personas están en la búsqueda específica de verse y sentirse mejor. Las redes sociales, las fotos, los videos, la familia: todo empuja a que haya un potencial de crecimiento gigante en este mercado”, proyectó.

Rennova: ciencia, innovación y naturalidad

Rennova es una marca de referencia en bioestimuladores y rellenos dérmicos con ácido hialurónico diseñados para atender diferentes necesidades, elegida en más de 23 países por médicos que buscan excelencia y pacientes que desean potenciar su belleza sin perder naturalidad.

Los productos Rennova cumplen con normativas internacionales y cuentan con aprobación de ANMAT en Argentina, garantizando calidad y seguridad para pacientes y profesionales.

Los tratamientos son médico-estéticos inyectables, aplicados exclusivamente por profesionales capacitados, mediante microcánulas o agujas finas, según el protocolo de cada producto.

El nombre Rennova remite a renovación, confianza y vanguardia en estética, valores que guían su filosofía y la relación con médicos y pacientes.

Beneficios de los tratamientos Rennova

Los productos Rennova se desarrollan con activos de alta pureza y combinaciones inteligentes, que aseguran eficacia y tolerancia. Entre sus beneficios clínicamente comprobados se destacan:

Armonización facial: rellenos de ácido hialurónico que redefinen contornos y equilibran proporciones, logrando un aspecto natural y armónico.

Luminosidad y vitalidad: bioestimuladores como Diamond Intense mejoran la textura y el brillo de la piel, aportando un aspecto renovado y saludable.

Hidratación profunda: fórmulas con polinucleótidos y ácido hialurónico que favorecen la retención de agua y la elasticidad, dejando la piel más flexible y confortable.

Rejuvenecimiento global: tratamientos que suavizan arrugas finas y profundas, refuerzan el colágeno y la elastina, y devuelven firmeza a zonas como rostro, cuello y escote.

Volumen y soporte estructural: rellenos de distintas densidades que permiten proyectar pómulos, mentón y mandíbula, restaurando contornos y mejorando el sostén de los tejidos sin rigidez.

La Dra. Patricia Erazo, cirujana plástica de Brasil, lo resume así:

“Rennova ofrece un tratamiento global en cosmiatría y la estética, logrando resultados satisfactorios frente al envejecimiento, un proceso inevitable y progresivo”.

Asimismo, el Dr. Hermes Pretel, especialista en armonización facial, explicó: “A los 22 años empezamos a perder colágeno. Los bioestimuladores brindan la posibilidad de hacer un ahorro de colágeno. Ayudan a mejorar la calidad y el tensor de la piel. La búsqueda es la naturalidad sostenida a lo largo de la vida”.

Portfolio de productos disponibles en Argentina:

Bioestimuladores

• Rennova Diamond Intense 1.25 ml: estimula luminosidad, textura y firmeza.

• Rennova Elleva 210 mg: regeneración celular e hidratación profunda, ideal para zonas delicadas.

• Rennova Elleva 630 mg: estimulación de colágeno y elastina en flacidez moderada a avanzada.

Ácido hialurónico con lidocaína

• Rennova Fill Lido 1 ml: arrugas finas y perfilado de labios.

• Rennova Lift Lido 1 ml: arrugas moderadas y volumen discreto.

• Rennova Lift Deep Line Lido 1 ml: arrugas profundas y surcos marcados.

• Rennova Lift Ultra Volume Lido 1 ml / 2 ml: máxima proyección en pómulos, mentón y mandíbula.

• Rennova Lift Shape Lido: armonización facial y definición de contornos.

Sobre Rennova®

Rennova® es una marca internacional de estética avanzada que combina innovación científica, tecnología de vanguardia y seguridad comprobada para ofrecer resultados naturales y confiables. Su portafolio incluye productos diseñados para médicos especializados en medicina estética y dermatología, abarcando desde rellenos dérmicos y bioestimuladores hasta soluciones para lifting y revitalización de la piel.

Con presencia internacional, Rennova® se ha consolidado como un referente global gracias a su compromiso con la investigación, la formación médica continua y la excelencia en cada uno de sus desarrollos. La marca promueve una visión integral de la belleza: no se trata solo de rejuvenecer, sino de acompañar a las personas en un proceso de renovación que respete su individualidad y realce lo mejor de cada una.

En 2025, llega a Argentina a través de su distribuidor oficial Proveedores Hospitalarios, con el objetivo de sumar al mercado local un portafolio innovador y seguro, respaldado por estándares internacionales de calidad y por una comunidad médica que comparte el mismo propósito: brindar confianza, bienestar y resultados reales a los pacientes.