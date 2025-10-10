Llega “Entre Nosotras”, el primer encuentro de salud y bienestar femenina en Mendoza

El próximo 1 de noviembre, Mendoza será escenario de un encuentro único: “Entre Nosotras: Bienestar, Salud y Belleza”, una jornada pensada especialmente para mujeres que buscan reconectar con su cuerpo, su mente y sus emociones.

El evento se desarrollará en la Bodega Terrazas de los Andes, un entorno rodeado de naturaleza y sofisticación, ideal para promover el descanso, la conexión y el bienestar.

Organizado por la Dra. María Belén Rímolo, médica ginecóloga y obstetra, especialista en ginecología estética regenerativa y funcional, el encuentro propone un abordaje integral e interdisciplinario del bienestar femenino, reuniendo a destacadas profesionales de la salud, el movimiento, la nutrición y la psicología.

Un encuentro para vivir el bienestar desde adentro hacia afuera

“Entre Nosotras” invita a vivir una experiencia completa que combina conocimiento, movimiento y disfrute. A lo largo del día, las participantes podrán compartir charlas inspiradoras, actividades físicas al aire libre, y una experiencia gastronómica saludable, inclusiva y gourmet, todo enmarcado en la calidez de los jardines y galerías de la bodega.

El objetivo es claro: derribar tabúes, promover el autocuidado y brindar herramientas para una vida más equilibrada, con una mirada femenina, empática y actual.

La ambientación sofisticada y el entorno natural completan la propuesta, creando un clima ideal para la introspección, la conexión entre mujeres y el bienestar en todas sus dimensiones.

Voces que inspiran: las profesionales disertantes

El encuentro contará con un panel de profesionales de referencia, cada una abordando un aspecto clave del bienestar integral femenino:

María Belén Rímolo , médica ginecóloga y obstetra, especialista en ginecología estética regenerativa y funcional: “La importancia del cuidado íntimo femenino con una mirada empática, derribando tabúes y promoviendo el bienestar en todas las etapas de la vida.”

Sofía Aballay , entrenadora personal y máster en Potencial Humano: “Cuerpo, mente y emociones en equilibrio.”

Paula Sottano , terapeuta nutricional integrativa: “Restaurar el metabolismo femenino desde lo biológico y lo cotidiano.”

Sol Moreno Curri , psicóloga: “Reconocer límites y priorizar la salud emocional.”

Sofía Martín , kinesióloga: “Prevención y autocuidado del suelo pélvico.”

Gema Gallardo, periodista y comunicadora: será la encargada de la conexión y cercanía entre asistentes y especialistas.

Cada disertación propone una mirada complementaria sobre la salud femenina, entendiendo que el bienestar no se construye desde un solo lugar, sino desde la integración de cuerpo, mente, emociones y vínculos.

Un espacio para celebrar la salud y la belleza interior

“Entre Nosotras” se presenta como una oportunidad para detener el ritmo cotidiano y reconectarse con lo esencial. Más que un evento, es una experiencia transformadora, donde cada detalle —desde el entorno hasta la gastronomía— está pensado para inspirar, aprender y compartir entre mujeres.

El encuentro es con cupos limitados y el valor de la entrada es de $55.000, que incluye todas las actividades y la experiencia gastronómica en la bodega. Se realizará el 1 de noviembre, de 10 a 16, en la bodega ubicada en Perdriel, Luján de Cuyo. Las interesadas en participar pueden solicitar su pase escribiendo al WhatsApp +54 9 2617 17-4835.