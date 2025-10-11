San Juan: Minas Argentinas inauguró oficinas en la ex Cinzano y le da nueva vida a un espacio histórico

Minas Argentinas S.A., empresa de Aisa Group dedicada a la operación de la mina Gualcamayo, inauguró oficialmente sus nuevas oficinas en el predio ex Cinzano, en la ciudad de San Juan. El espacio, que permaneció abandonado durante años, recobra ahora vida y actividad con la llegada de la compañía, generando un nuevo polo de movimiento económico y profesional en la zona.

Mediante la re funcionalización de la antigua sede administrativa de la bodega, se transformó el edificio cuyo frente da a Avenida José Ignacio de la Roza en la sede administrativa de la Mina Gualcamayo y del Grupo Aisa en Argentina: oficinas amplias, modernas y confortables.

Con un espacio de coworking para más de 70 personas, 6 salas de reuniones y demás dependencias necesarias para el trabajo cotidiano. Además, el edificio fue equipado con paneles solares que permiten generar prácticamente toda la energía que consume, reafirmando el compromiso del grupo con la eficiencia y el uso responsable de los recursos.

El acto contó con la participación de autoridades provinciales, representantes de Aisa Group, proveedores, empresas colegas y amigos que acompañan las operaciones de Minas Argentinas en San Juan.

“Lo nuestro es un modelo diferente, buscamos la reinversión permanente de todo lo que generamos, con un fuerte compromiso con la región. Es un modelo de estar a la altura de nuestra gente y de lo que se espera de nosotros. Buscamos construir un legado de desarrollo para las comunidades con las que trabajamos”, sostuvo Juan José Retamero, fundador de Aisa Group.

“Es una gran alegría ver que los proyectos se concretan. Hace aproximadamente un año fueron a verme y a mostrarme estos proyectos en papeles. Y hoy ya lo estamos mirando y vemos que está hecho realidad”, agregó Marcelo Orrego, Gobernador de San Juan.

El traslado de las oficinas forma parte de un proceso de consolidación institucional de Minas Argentinas en la provincia, que se complementa con los avances recientes de la Mina Gualcamayo.

La compañía obtuvo la aprobación de la séptima actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA), que ratifica su gestión durante el período evaluado y habilita el inicio de los permisos para el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), con el cual se extenderá la vida productiva del yacimiento por al menos 20 años más.

El proyecto Carbonatos Profundos se encuentra en etapa avanzada de ingeniería y estudios de factibilidad técnica y económica, y posiciona a Gualcamayo como uno de los desarrollos auríferos más relevantes de los próximos años en San Juan.

Con esta inauguración, Aisa Group reafirma su compromiso de largo plazo con la provincia, combinando inversión, empleo y recuperación urbana. El predio ex Cinzano se transforma ahora en un espacio productivo y de innovación, con impacto positivo en la comunidad local, donde en los próximos años el holding dirigido por Retamero llevará a cabo un enorme proyecto inmobiliario, construyendo un complejo de viviendas, un centro comercial y un hotel, entre otros.

Minas Argentinas continúa consolidando su presencia en San Juan a través de inversiones que promueven el desarrollo sustentable, el fortalecimiento de la cadena de valor y la creación de oportunidades de empleo genuino en la región.