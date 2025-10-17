Últimos lotes en Rincón de Aráoz: 500 m² con financiación directa en el barrio más buscado de Luján

Brandi Developers lanza una oportunidad única para vivir en uno de los barrios más consolidados y buscados de Luján de Cuyo. Son los últimos lotes disponibles en el barrio Rincón de Aráoz, ubicado sobre calle Aráoz, a metros del Acceso Sur.

Este desarrollo se destaca por ofrecer un entorno único: calles asfaltadas, servicios subterráneos, añoso arbolado, seguridad privada las 24 horas, club house y un strip center (Quick Point) ubicado en la entrada del barrio, lo que convierte a Rincón de Aráoz en una propuesta ideal para quienes buscan tranquilidad, servicios y una excelente ubicación en un solo lugar.

Los lotes son de 500 m² y se comercializan con una financiación exclusiva: 50% al contado y el saldo restante en 12 cuotas.

Brandi Developers es un destacado desarrollador inmobiliario con más de 29 años de experiencia en barrios privados, condominios y strip center en la provincia de Mendoza.

Para más información y consultas, comunicarse al 2615 75-3386 o en www.brandidevelopers.com