Emprendedores | 15 oct 2025
Convocatoria abierta: ¿quién será la próxima Embajadora de la Mujer Emprendedora en Mendoza?
Se abre la postulación para reconocer a una mujer que inspire, transforme y represente el talento emprendedor de Mendoza en el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.
Mendoza abre la postulación para seleccionar a la Embajadora del “Día de la Mujer Emprendedora” en la provincia.
La búsqueda apunta a una representante que inspire, conecte y potencie el ecosistema emprendedor mendocino en el marco de WEDO Argentina (Women’s Entrepreneurship Day Organization), la organización oficial a nivel global que cada 19 de noviembre celebra a todas las emprendedoras del mundo.
Fechas clave:
- Apertura de postulaciones: 09 de octubre
- Cierre de postulaciones: 24 de octubre
- Selección de la terna final por el jurado: 27 de octubre al 01 de noviembre
- Votación del público en plataforma online: 03 al 15 de noviembre
- Anuncio oficial de la Embajadora durante el evento nacional: 19 de noviembre – Mendoza
La Embajadora WEDO Mendoza 2025 será anunciada en vivo y se sumará junto a las demás seleccionadas de la terna a la celebración nacional oficial en el marco de la Semana del Emprendimiento, el día 19 de noviembre en Mendoza.
Las postulantes que lleguen a la final y no sean seleccionadas conformarán el equipo de WEDO en Mendoza como parte del comité asesor.
Apoya: Ministerio de Producción – Dirección de Emprendedores y Cooperativas – Gobierno de la Provincia de Mendoza.
💡 “Cuando una mujer lidera, abre caminos para muchas más.”
Más info: [email protected]
