viernes 17 de octubre de 2025 - Edición Nº5674
Advertisement

Emprendedores | 15 oct 2025

Convocatoria abierta: ¿quién será la próxima Embajadora de la Mujer Emprendedora en Mendoza?

Se abre la postulación para reconocer a una mujer que inspire, transforme y represente el talento emprendedor de Mendoza en el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.

Mendoza abre la postulación para seleccionar a la Embajadora del “Día de la Mujer Emprendedora” en la provincia. 

La búsqueda apunta a una representante que inspire, conecte y potencie el ecosistema emprendedor mendocino en el marco de WEDO Argentina (Women’s Entrepreneurship Day Organization), la organización oficial a nivel global que cada 19 de noviembre celebra a todas las emprendedoras del mundo.

Fechas clave:

  • Apertura de postulaciones: 09 de octubre
  • Cierre de postulaciones: 24 de octubre
  • Selección de la terna final por el jurado: 27 de octubre al 01 de noviembre
  • Votación del público en plataforma online: 03 al 15 de noviembre
  • Anuncio oficial de la Embajadora durante el evento nacional: 19 de noviembre – Mendoza

📩 Postulate en el link de la bio

La Embajadora WEDO Mendoza 2025 será anunciada en vivo y se sumará junto a las demás seleccionadas de la terna a la celebración nacional oficial en el marco de la Semana del Emprendimiento, el día 19 de noviembre en Mendoza.

Las postulantes que lleguen a la final y no sean seleccionadas conformarán el equipo de WEDO en Mendoza como parte del comité asesor. 

Apoya: Ministerio de Producción – Dirección de Emprendedores y Cooperativas – Gobierno de la Provincia de Mendoza.

💡 “Cuando una mujer lidera, abre caminos para muchas más.”

Más info: [email protected] 

#WEDOArgentina #MendozaEmprende #EmbajadorasWEDO #MujeresEmprendedoras #LiderazgoFemenino #WEDO2025 

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

Suscripción Newsletter

* indicates required