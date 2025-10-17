Convocatoria abierta: ¿quién será la próxima Embajadora de la Mujer Emprendedora en Mendoza?

Mendoza abre la postulación para seleccionar a la Embajadora del “Día de la Mujer Emprendedora” en la provincia.

La búsqueda apunta a una representante que inspire, conecte y potencie el ecosistema emprendedor mendocino en el marco de WEDO Argentina (Women’s Entrepreneurship Day Organization), la organización oficial a nivel global que cada 19 de noviembre celebra a todas las emprendedoras del mundo.

Fechas clave:

Apertura de postulaciones: 09 de octubre

Cierre de postulaciones: 24 de octubre

Selección de la terna final por el jurado: 27 de octubre al 01 de noviembre

Votación del público en plataforma online: 03 al 15 de noviembre

Anuncio oficial de la Embajadora durante el evento nacional: 19 de noviembre – Mendoza

📩 Postulate en el link de la bio

La Embajadora WEDO Mendoza 2025 será anunciada en vivo y se sumará junto a las demás seleccionadas de la terna a la celebración nacional oficial en el marco de la Semana del Emprendimiento, el día 19 de noviembre en Mendoza.

Las postulantes que lleguen a la final y no sean seleccionadas conformarán el equipo de WEDO en Mendoza como parte del comité asesor.

Apoya: Ministerio de Producción – Dirección de Emprendedores y Cooperativas – Gobierno de la Provincia de Mendoza.

💡 “Cuando una mujer lidera, abre caminos para muchas más.”

Más info: [email protected]

#WEDOArgentina #MendozaEmprende #EmbajadorasWEDO #MujeresEmprendedoras #LiderazgoFemenino #WEDO2025