Puente entre Mendoza y China: comenzó el evento que une cultura, negocios y cooperación internacional
La Universidad de Congreso invita a la comunidad a participar de la IX Edición de la Semana de la Cultura China en Mendoza, del 13 al 17 de octubre.
La Universidad de Congreso invita a la comunidad a participar de la IX Edición de la Semana de la Cultura China en Mendoza, del 13 al 17 de octubre, un espacio de encuentro académico, cultural y social que promueve el diálogo entre Argentina y China a través de la educación, los negocios, la cultura y las artes.
Durante cinco días se desarrollarán actividades abiertas al público que incluyen conferencias, paneles, presentaciones académicas, cine, arte, gastronomía y ceremonias tradicionales.
La propuesta cuenta con la participación de referentes locales e internacionales, instituciones educativas y organismos gubernamentales, que consolidan a Mendoza como un punto de referencia en el intercambio cultural con China.
Todas las actividades son de entrada libre y gratuita, hasta agotar cupos disponibles.
Un puente cultural y educativo
La Semana de la Cultura China se ha consolidado como un hito en el calendario cultural mendocino, ofreciendo un espacio de intercambio que integra educación, diplomacia, arte, economía y tradición. Esta novena edición busca reafirmar el compromiso de la Universidad de Congreso con la internacionalización, el diálogo intercultural y la construcción de puentes entre comunidades
Cronograma
Lunes 13 – 10 hs.
Negocios en China: visión desde adentro
Auditorio UC, Colón 90 – Ciudad de Mendoza.
Con Maximiliano Postigo (asesor financiero radicado en China hace más de 20 años) y Alberto Aguiló (CEO de Interbrain). Moderador: Fernando Urdaniz, decano interino Facultad de Estudios Internacionales.
Martes 14 – 17 hs.
Acto de Apertura de la IX Semana de la Cultura China
Firma de convenio entre la Ciudad de Mendoza y el Instituto Confucio UC.
Martes 14 – 18 hs.
Panel: “De Los Andes a la Gran Muralla: el vino como puente”
Con referentes de ProMendoza, bodegas mendocinas y la Embajada de China.
Miércoles 15 – 10 hs.
Presentación de los nuevos posgrados UC–NNU
Especialización en Estudios Interdisciplinarios sobre China y Maestría en Traductorado Chino Mandarín–Español. Participan autoridades académicas de ambas universidades y destacados sinólogos.
Miércoles 15 – 17 hs.
Celebración del Aniversario del Instituto Confucio UC
Con la presencia de autoridades provinciales, nacionales y diplomáticas.
Jueves 16 – 10 hs.
La palabra de los protagonistas: estudiantes de chino en acción
Testimonios de estudiantes de colegios y universidades mendocinas sobre su experiencia en el aprendizaje del idioma y cultura china.
Viernes 17 – 10 hs.
Cuerpo, psique y estados anímicos: diálogos entre psicología y medicina tradicional china
Panel con especialistas en acupuntura, medicina china y psicología.
Viernes 17 – 11.30 hs.
Clase práctica de Qi Gong
Viernes 17 – 19 hs.
Arquitectura y estrategias comerciales en China
Con arquitectos invitados de Shanghái, Beijing y Mendoza.
Ciclo de Cine Chino Contemporáneo – Nave UNCUYO (Sala Azul, Juan Agustín Maza 250, Ciudad de Mendoza)
-Martes 14 – 21 hs.: “Ne Zhal”
-Martes 21 – 21 hs.: “Una pequeña flor roja”
-Martes 28 – 21 hs.: “La leyenda del Rey Mono: el regreso del héroe”