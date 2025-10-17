Puente entre Mendoza y China: comenzó el evento que une cultura, negocios y cooperación internacional

La Universidad de Congreso invita a la comunidad a participar de la IX Edición de la Semana de la Cultura China en Mendoza, del 13 al 17 de octubre, un espacio de encuentro académico, cultural y social que promueve el diálogo entre Argentina y China a través de la educación, los negocios, la cultura y las artes.

Durante cinco días se desarrollarán actividades abiertas al público que incluyen conferencias, paneles, presentaciones académicas, cine, arte, gastronomía y ceremonias tradicionales.

La propuesta cuenta con la participación de referentes locales e internacionales, instituciones educativas y organismos gubernamentales, que consolidan a Mendoza como un punto de referencia en el intercambio cultural con China.

Todas las actividades son de entrada libre y gratuita, hasta agotar cupos disponibles.

Un puente cultural y educativo

La Semana de la Cultura China se ha consolidado como un hito en el calendario cultural mendocino, ofreciendo un espacio de intercambio que integra educación, diplomacia, arte, economía y tradición. Esta novena edición busca reafirmar el compromiso de la Universidad de Congreso con la internacionalización, el diálogo intercultural y la construcción de puentes entre comunidades

Cronograma

Lunes 13 – 10 hs.

Negocios en China: visión desde adentro

Auditorio UC, Colón 90 – Ciudad de Mendoza.

Con Maximiliano Postigo (asesor financiero radicado en China hace más de 20 años) y Alberto Aguiló (CEO de Interbrain). Moderador: Fernando Urdaniz, decano interino Facultad de Estudios Internacionales.

Martes 14 – 17 hs.

Acto de Apertura de la IX Semana de la Cultura China

Firma de convenio entre la Ciudad de Mendoza y el Instituto Confucio UC.

Martes 14 – 18 hs.

Panel: “De Los Andes a la Gran Muralla: el vino como puente”

Con referentes de ProMendoza, bodegas mendocinas y la Embajada de China.

Miércoles 15 – 10 hs.

Presentación de los nuevos posgrados UC–NNU

Especialización en Estudios Interdisciplinarios sobre China y Maestría en Traductorado Chino Mandarín–Español. Participan autoridades académicas de ambas universidades y destacados sinólogos.

Miércoles 15 – 17 hs.

Celebración del Aniversario del Instituto Confucio UC

Con la presencia de autoridades provinciales, nacionales y diplomáticas.

Jueves 16 – 10 hs.

La palabra de los protagonistas: estudiantes de chino en acción

Testimonios de estudiantes de colegios y universidades mendocinas sobre su experiencia en el aprendizaje del idioma y cultura china.

Viernes 17 – 10 hs.

Cuerpo, psique y estados anímicos: diálogos entre psicología y medicina tradicional china

Panel con especialistas en acupuntura, medicina china y psicología.

Viernes 17 – 11.30 hs.

Clase práctica de Qi Gong

Viernes 17 – 19 hs.

Arquitectura y estrategias comerciales en China

Con arquitectos invitados de Shanghái, Beijing y Mendoza.

Ciclo de Cine Chino Contemporáneo – Nave UNCUYO (Sala Azul, Juan Agustín Maza 250, Ciudad de Mendoza)

-Martes 14 – 21 hs.: “Ne Zhal”

-Martes 21 – 21 hs.: “Una pequeña flor roja”

-Martes 28 – 21 hs.: “La leyenda del Rey Mono: el regreso del héroe”