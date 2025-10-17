Vuelve un clásico: Lorenzo Automotores lanza la preventa del nuevo Fiat 600 Hybrid en Mendoza

El primer vehículo electrificado que comercializará Fiat en Argentina llega a Mendoza de la mano del grupo automotor más importante de la región de Cuyo. Los concesionarios oficiales de Lorenzo Automotores presentan el histórico modelo 600.

El evolucionado ícono de la marca italiana presenta su motor 1.2L de tres cilindros que se combina armoniosamente con su batería de iones de litio de 48V, logrando una conducción placentera y silenciosa. Una encarnación moderna del legendario 600 que este año celebra su aniversario número 70 años en todo el mundo.

Fiel al pasado, construye el futuro. Este nuevo Fiat 600 Hybrid rinde el mejor homenaje a su ilustre antecesor de 1955, adoptando tecnologías innovadoras que llevan más allá su polivalencia tanto en recorridos urbanos como en trayectos en ruta o, incluso aventuras por el campo. Asociada a una caja automática de 6 velocidades, e-DCT de transmisión eléctrica y doble embrague, y con paddle shifters, esta alternativa Hybrid de 145 CV une la eficiencia y las prestaciones de un motor 1.2 naftero de tres cilindros con la eficacia de una batería de iones de litio de 48V.

El Nuevo Fiat 600 Hybrid puede circular en modo eléctrico en congestiones y maniobras como el arranque o el estacionamiento.

Su función de recuperación de energía permite además disfrutar de una conducción “cero emisiones” en ciudad y en algunos trayectos en ruta. Un modelo que ofrece lo mejor de dos mundos. Las prestaciones del motor se combinan armoniosamente con el confort, el silencio, la ausencia de vibraciones y el placer de conducir que caracterizan a la movilidad eléctrica.

Además de proporcionar la etiqueta “Eco” de la DGT; el motor eléctrico aporta potencia extra cuando se necesita, mejorando la elasticidad a bajas revoluciones. Esto se traduce en aceleraciones y arranques más ágiles, con salidas silenciosas y transiciones rápidas.

Unas prestaciones en plena sintonía con la vocación polivalente del Nuevo Fiat 600 Hybrid que, con su baúl de 385 litros y su amplio espacio interior, representa la solución ideal tanto para los amantes de la ciudad como para los entusiastas del aire libre. Tanto el interior como el exterior del Nuevo Fiat 600 Hybrid transmite a la perfección la Dolce Vita y el alma más pop de la Marca, con una amplia y renovada paleta de colores exclusiva para su carrocería.

Repleto de elementos que llevan el confort y a la seguridad, el Nuevo Fiat 600 Hybrid incorpora características que harán que cada viaje sea mucho más agradable y alegre, desde su climatizador automático hasta su central multimedia de 10,1 pulgadas totalmente personalizable, junto al máximo nivel de ayudas a la conducción.

Otros equipamientos destacados:

6 airbags (frontales, laterales y cortina)

Llantas de 17”

Spoiler trasero

Faros LED + DRL

Función “cornering light”

De esta manera, Lorenzo Automotores, concesionario oficial Fiat en Mendoza, se suma a esta preventa exclusiva, ofreciendo a la región la posibilidad de reservar y acceder a este innovador modelo que combina el legado histórico con tecnología de vanguardia. Lorenzo Automotores acompaña el lanzamiento brindando atención especializada y asesoramiento para quienes quieran sumarse a esta propuesta de movilidad sustentable.

El precio del modelo y sus respectivas condiciones comerciales serán divulgadas el día 20 de octubre de 2025.

Grupo Lorenzo en detalle

Grupo Lorenzo es el grupo automotor más importante de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino.

Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad, el grupo representa a marcas líderes a nivel global y se ha consolidado como referente de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 480 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional. Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, Voge y Autoferia, además de Motoki, especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica.