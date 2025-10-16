Networking y negocios: una bodega mendocina será protagonista del principal foro empresario del país

En el marco del 61° Coloquio de IDEA, uno de los eventos mássignificativos para el empresariado nacional, Trapiche Costa & Pampa cumple 10 años y vuelve a abrir sus puertas como anfitriona del clásico almuerzo de networking. El encuentro tendrá lugar el jueves 16 de octubre en la bodega ubicada en Chapadmalal, a pocos kilómetros del mar, y reunirá a empresarios, periodistas y referentes del ámbito político y social en una jornada que combina excelencia vitivinícola,

Innovación y colaboración multisectorial

El almuerzo, organizado en alianza con Criteria, Renault Argentina y el líder mundial en asesoramiento de riesgos Marsh & McLennan, destaca como uno de los momentos más esperados del Coloquio. Esta edición invita a los participantes a sumergirse en una experiencia singular que refleja la sofisticación de Trapiche Costa & Pampa y el espíritu transformador de IDEA.

“La celebración de nuestros 10 años es también la reafirmación de nuestro compromiso con la calidad y la innovación constante. Este encuentro en el Coloquio de IDEA es una oportunidad única para mostrar la identidad que nos distingue: la cercanía al océano y la búsqueda permanente de excelencia”, destacaron desde la bodega.

Durante la jornada, los invitados podrán degustar una selección especial de vinos a cargo del enólogo Ezequiel Ortego, disfrutar de actividades lúdicas propuestas por Criteria, participar por premios exclusivos de Marsh & McLennan y conocer las últimas novedades y lanzamientos de Renault en el país.

Los vinos de Costa & Pampa —como Chardonnay, Albariño, Pinot Noir, Sauvignon Blanc y Riesling— son reconocidos por ser los primeros nacidos bajo la influencia oceánica en la Argentina, otorgando una identidad única a cada etiqueta. La ubicación privilegiada en la costa atlántica, cerca de Chapadmalal, convierte a la bodega en un sitio inmejorable para encuentros empresariales y culturales de primer nivel.

El Coloquio de IDEA , bajo el lema “Juega Argentina, a competir, producir, innovar”, celebrará su 61° edición del 15 al 17 de octubre en el Sheraton Mar del Plata Hotel. Allí, se reunirán líderes del sector privado, funcionarios públicos, académicos, representantes de ONGs y sindicatos, y miembros destacados de la prensa para reflexionar y debatir acerca de los desafíos y oportunidades del país en materia de transformación e inversión sostenible.