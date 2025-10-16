Cuatro generaciones, un vino: Luigi Bosca presentó la nueva añada de su ícono internacional

En un exclusivo evento realizado en Finca El Paraíso, Luigi Bosca presentó la nueva añada 2022 de Paraíso, un vino que revela 125 años de historia custodiando los mejores viñedos de Mendoza, con una visión clara: la búsqueda incansable de la excelencia.

Elegante, armónico y preciso, Paraíso combina tradición y vanguardia, con un poder de guarda que lo proyecta como un vino de colección. La añada 2022 de Paraíso se mantiene fiel a la identidad de sus orígenes y a las dos cepas que lo componen: Malbec y Cabernet Sauvignon, provenientes de las mejores parcelas de Gualtallary, Altamira, Los Árboles y Vistalba.

“Paraíso representa para nuestra familia la búsqueda de lo que significa un verdadero clásico: un vino que se mantiene consistente a su estilo, fiel a su esencia y a los valores que le dieron origen. Cada añada reafirma esa convicción, trascendiendo modas y expresando, año tras año, la misma elegancia y armonía que lo definen”, afirmó Alberto Arizu (h), cuarta generación de la familia Arizu.

La selección minuciosa para la elaboración de este vino devuelve a Luigi Bosca un resultado único y la certeza de que la calidad está siempre por encima de las características del año.

“En cada añada, nuestra filosofía se sostiene con rigor: respetamos puntos de madurez precisos para lograr frescura y concentración de frutas rojas y negras, alcanzando un equilibrio natural entre acidez y alcohol. El resultado es un vino de concentración y precisión notables, armonioso, cuyo sello más distintivo es su refinada elegancia”, destacó Pablo Cúneo, Director de Enología de Bodega Luigi Bosca.

Con este lanzamiento, Luigi Bosca consolida a Paraíso como un clásico atemporal, expresión de una elegancia que trasciende el tiempo y de una vocación por crear vinos que permanecen.

Descripción del vino:

Luigi Bosca Paraíso 2022 está compuesto por Malbec (64%) y Cabernet Sauvignon (36%) de parcelas seleccionadas del Valle de Uco y Luján de Cuyo, que se destaca por su frescura, suavidad y armonía. Es un tinto de color rojo violáceo, brillante y profundo, que despliega aromas intensos a fruta roja fresca, como ciruelas, moras, frambuesas, combinadas con

notas especiadas de tomillo y pimienta. En boca es elegante, de gran amplitud y un carácter frutal muy bien integrado con las notas de crianza. Tiene un final de boca persistente y sabroso.

Puede adquirirse en la tienda online de la bodega y en Finca El Paraíso. El precio por botella es de $150.500 (IVA incluido) y se vende en caja de madera por 4 unidades.