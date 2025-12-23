De la cochera de su casa al mercado internacional: la diseñadora mendocina que exporta bolsas ecológicas

Patricia Velázquez es diseñadora industrial egresada de la UNCuyo. Junto a su socia, María Emilia Rozzi, desde 2008 lleva adelante Todo Eco S.A., empresa que se dedica a la fabricación de bolsas ecológicas.

Recientemente fue reconocida por su labor en “Mujeres en Innovación”, una iniciativa de la Ciudad de Mendoza, junto a QuienVino y Smart Woman, que visibiliza y reconoce el aporte de mujeres líderes en ciencia, tecnología, energía, empresas y sostenibilidad.

En diálogo con Ecocuyo conocemos más sobre su emprendimiento sustentable.

¿Cómo comenzó Todo Eco S.A.?

Recuerdo que a uno de los hijos de María Emilia le pidieron hacer unas bolsitas de tela para el colegio y armamos juntas los originales. Ese fue el puntapié para desarrollar nuestro producto que comenzó incipientemente en la cochera de mi casa en el año 2008. Solo cortábamos las telas y tercerizábamos lo demás. De a poco aprendimos las técnicas y empezamos a ampliar el proceso.

En ese momento conocimos la realidad de las costureras y nos dimos cuenta lo difícil que era para ellas trabajar en diferentes talleres y cobrar. Ante esta situación comenzamos a pensar en hacer las cosas de manera diferente y el proyecto tomó un nuevo rumbo: pasó a ser una salida laboral para mujeres que cosían.

¿Cómo fue el proceso de crecimiento?

La producción de bolsas en lienzo, gabardina y lona (todos materiales reutilizables) comenzó a crecer a través de amigos, conocidos y referidos que hacían sus encargos para regalos empresariales o fiestas de fin de año.

Constituimos la sociedad anónima, en 2010 ganamos la primera licitación para la Municipalidad de Godoy Cruz y en 2015 se sumaron mis hijos al proyecto. Uno de ellos me propuso empezar a exportar y decidimos capacitarnos en ProMendoza. Fue así como en 2018 nuestro producto desembarcó en Chile y Estados Unidos y luego, en Uruguay y Colombia.

También nos diversificamos con el desarrollo de nuevos productos, entre ellos, fundas para ropa que producimos para marcas como Sarkany, Rapsodia, Akiabara y Ginebra, a quienes llegamos a través del contacto de vendedores.

¿Cuál es el enfoque actual?

El modelo del negocio es B2B y vendemos nuestros productos en grandes cantidades para diferentes sectores (bodegas, retail, indumentaria, etc.).

La fábrica se ubica en Russell, Maipú y está totalmente tecnologizada. Hacemos flexografía y en 2021 incorporamos una termoselladora.

Hoy estamos a un 20 % de nuestra capacidad de producción, con 200.000 bolsas mensuales y 12 personas trabajando. Hay una caída importante en la industria del turismo y bodegas que nos ha afectado.

Nuestro propósito es crecer en comunidad, cuidando el medioambiente y generando empleo. Procuramos que las mujeres que tienen familias a cargo puedan trabajar, las capacitamos y las asistimos en su desarrollo.

En 2022 obtuvimos la Certificación en Paridad de Género para la Economía del Cuidado y en 2024, la de Carbono Neutral. Tenemos todas las características para convertirnos en una Empresa B y estamos en camino a lograrlo.

¿Qué significó recibir el premio “Mujeres en Innovación”?

El reconocimiento realmente me sorprendió, ya que me postuló mi secretaria (anteriormente había recibido recibido distinciones por parte de la Red CAME y de la FEM).

Fue una gran emoción, en ese momento pasó ante mis ojos todo lo vivido junto a María Emilia; no siempre es fácil animarnos a hacer las cosas diferentes.

Estoy muy orgullosa de todo el camino recorrido. Este premio nos da visibilidad y es un recordatorio de que siempre debemos buscar nuestro lugar, confiar en el poder de nuestra fuerza y energía. Creo que las mujeres tenemos capacidad, propósito y el cambio se genera cuando empujamos para adelante y todo se equilibra.