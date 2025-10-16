Bodega Renacer recibió a líderes globales del vino y reforzó su proyección internacional

En el marco de Vinexpo Explorer Mendoza 2025, Bodega Renacer recibió a destacadas autoridades y compradores internacionales en un exclusivo evento realizado en la bodega.

La noche contó con la presencia del Gobernador de Mendoza, la Presidenta de ProMendoza, el Ministro de Producción de Mendoza, representantes de la Agencia Argentina de Inversiones y compradores internacionales que participaron del programa Vinexpo Explorer.

Los invitados participaron de una masterclass comercial donde se presentaron los principales vinos exportados de la bodega, además pudieron degustar una selección de vinos de la bodega, entre los que se destacaron la línea Íconos de Renacer y Milamore, elaborado bajo la técnica del appassimento, sello distintivo de la bodega.

La propuesta gastronómica estuvo a cargo de la chef Celmira Escudero, quien diseñó un exclusivo menú de pasos maridados con los vinos de Renacer, logrando una experiencia en la que el vino y la cocina mendocina se fusionaron.

“Ser parte de Vinexpo Explorer y recibir en nuestra bodega a referentes del comercio internacional del vino fue una oportunidad invaluable para mostrar el trabajo de nuestro equipo y la calidad de los vinos argentinos”, destacó Adriano Miolo, CEO de Bodega Renacer y Grupo Miolo.

El encuentro representó una gran oportunidad comercial para la bodega, abriendo nuevas puertas para sus productos en mercados internacionales y consolidando su posicionamiento como uno de los referentes del vino argentino en el mundo.