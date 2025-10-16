Olfato de precisión: perros entrenados para detectar contaminantes recorren bodegas líderes de Mendoza

El Programa Natinga de TN Coopers inició su esperado Natinga Tour en Mendoza, con la presencia de Bonny y Clein, dos labradores especialmente entrenados junto a su adiestrador Marco Briceño. Durante esta semana, el equipo visitará reconocidas bodegas de la provincia como Las Perdices, Los Haroldos, Doña Paula y Catena Zapata, entre otras, para llevar adelante inspecciones técnicas y demostraciones de detección.

El Programa Natinga nació en 2010 como un proyecto innovador de TN Coopers para dar respuesta a uno de los principales desafíos de la industria vitivinícola: la presencia de contaminantes como TCA y TBA, compuestos que pueden alterar el aroma y sabor del vino.

La solución no se encontró en la tecnología convencional, sino en el extraordinario olfato canino, dando vida a un sistema pionero y único a nivel mundial.

Con más de una década de desarrollo, Natinga evolucionó de proyecto a programa permanente en 2021, consolidándose como un estándar de control preventivo. Actualmente, los perros entrenados son capaces de detectar trazas mínimas de haloanisoles con una sensibilidad de entre 10 ng y 0,2 ng, lo que permite garantizar instalaciones libres de contaminantes y proteger la calidad de los vinos y destilados.

“El objetivo del Natinga Tour es mostrar de cerca la eficacia y precisión del programa, generando conciencia en la industria sobre la importancia de los controles preventivos y del cuidado de la calidad desde el origen”, explicó Marco Briceño, líder del programa y adiestrador a cargo del equipo.



El trabajo de Bonny y Clein se desarrolla bajo un estricto protocolo que incluye presentaciones técnicas, demostraciones prácticas y la inspección de bodegas con un sistema de validación cruzada entre ejemplares, asegurando fiabilidad absoluta en cada hallazgo.

Con esta iniciativa, TN Coopers reafirma su compromiso de innovar al servicio de la industria vitivinícola, ofreciendo herramientas únicas que resguardan la reputación de los vinos argentinos y fortalecen la confianza de productores y consumidores en todo el mundo.

Sobre TN Coopers y el Programa Natinga

TN Coopers es una tonelería de alcance internacional que combina tradición, ciencia e innovación en la fabricación de barricas y productos alternativos de madera.

El Programa Natinga, único en su tipo a nivel mundial, refuerza esta visión al integrar capacidades caninas para la detección temprana de contaminantes, garantizando calidad, sustentabilidad y excelencia en cada etapa de la elaboración.