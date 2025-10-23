YouTube lanza más herramientas de salud mental y bienestar diseñadas para adolescentes

YouTube anunció una nueva iniciativa global para promover el bienestar emocional de los adolescentes a través de contenidos verificados y producidos junto a instituciones de salud reconocidas.

La propuesta incluye videos destacados sobre depresión, ansiedad, TDAH, trastornos alimentarios y otras temáticas relacionadas con la salud mental, elaborados con información basada en evidencia científica y adaptados a un lenguaje accesible para jóvenes.

Fuentes confiables y acompañamiento profesional

Los nuevos contenidos provienen de ministerios de salud, hospitales, asociaciones médicas y especialistas reconocidos, además de personalidades influyentes del ámbito del bienestar que trabajan en campañas de concientización.

El objetivo es combatir la desinformación y ofrecer un espacio seguro donde los adolescentes puedan acceder a información validada y herramientas de apoyo emocional.

“Queremos que los jóvenes encuentren en YouTube un espacio donde informarse de forma responsable y acceder a recursos que los ayuden a cuidar su salud mental”, señaló un vocero de la compañía.

Despliegue internacional

En las próximas semanas, la iniciativa comenzará a implementarse en países como México, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.Cada uno contará con contenidos adaptados cultural y lingüísticamente para garantizar que la información sea relevante y comprensible.

La medida se enmarca en el programa YouTube Impacta, presentado en junio de este año, que refuerza el compromiso de la empresa con un uso responsable y seguro de la tecnología en Argentina y el mundo.

Un paso más hacia un entorno digital saludable

Con esta acción, YouTube amplía su estrategia de bienestar digital enfocada en educación, seguridad y salud emocional.La compañía ya venía trabajando en herramientas de control parental y en recomendaciones de uso consciente para adolescentes, pero ahora busca dar un salto.

Más información en el Blog Oficial de YouTube