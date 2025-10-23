Minas Argentinas S.A. (MASA), parte de Aisa Group, recibió la calificación A+(arg) con Perspectiva Estable por parte de FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings, en reconocimiento a su solidez financiera, previsibilidad de flujos y disciplina operativa. Se trata de una de las calificaciones más altas del mercado argentino y confirma el éxito del proceso de transformación encarado por la compañía desde septiembre de 2023.

Tras el cambio de control, MASA revirtió el proceso de cierre que atravesaba la mina Gualcamayo, reestructuró integralmente la operación y la devolvió a niveles de producción sostenibles. Hoy la empresa presenta cero apalancamiento, deuda financiera inferior a un millón de dólares y estados contables auditados por PwC, con un patrimonio neto superior a los US$ 200 millones.

Juan José Retamero, presidente de MASA y fundador de Aisa Group, señaló: “La calificación A+(arg) y la auditoría de PwC confirman un cambio profundo y medible. MASA vuelve a ser un referente del sector, con disciplina financiera y una base técnica validada internacionalmente”.

“Convertimos una crisis en una plataforma de crecimiento con prudencia, método y respeto por las reglas. Este reconocimiento refleja un modelo de gestión que combina técnica, transparencia y previsibilidad”, expresó Gabriel Corvo, gerente general de Minas Argentinas.

El informe de FIX SCR destacó además el Proyecto Carbonatos Profundos (Deep Carbonates Project o DCP), eje de la nueva etapa de crecimiento de la compañía. Esta iniciativa permitirá extender la vida útil de Gualcamayo por más de 20 años y prevé inversiones escalonadas a partir de 2027, bajo un esquema de financiamiento conservador y estándares de gobernanza alineados con las mejores prácticas internacionales.

“En dos años pasamos de un proceso de cierre a una operación con crecimiento y flujo robusto. El DCP y la exploración son los pilares de una inversión responsable y de largo plazo”, agregó Ricardo Martínez, director ejecutivo de MASA.

Minas Argentinas reafirma así su propósito de operar con disciplina, transparencia y seguridad, generando valor sustentable para San Juan y para Argentina. La compañía exporta su producción, promueve el desarrollo de proveedores locales y sostiene un compromiso activo con la comunidad y el ambiente.

Sobre Minas Argentinas S.A.

MASA es titular de la mina Gualcamayo (San Juan). Opera con costos competitivos y avanza en el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP) para procesar sulfuros y extender la vida del distrito. La compañía exporta el 100% de su producción y mantiene bajo descalce de moneda. Sus estados contables son auditados por PwC y su calificación de largo plazo es A+(arg), Perspectiva Estable.