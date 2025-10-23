Cultura, aroma y sabor: regresa a Godoy Cruz la Expo Café Mendoza

La Expo Café Mendoza 2025 regresa a Godoy Cruz y promete una edición que marcará un antes y un después en la historia de este evento.

Así, los días 18 y 19 de octubre, de 10 a 21, el Espacio Arizu será nuevamente el punto de encuentro para los amantes del café. Como así también, para profesionales, emprendedores y curiosos que buscan vivir una experiencia sensorial única. De manera tal que, quienes deseen disfrutar de la Expo la entrada será libre y gratuita.

Cabe destacar que, el encuentro se consolida como la muestra cafetera más importante de la provincia. No obstante ello, este año suma un alcance nacional, gracias a la participación de Bruno Brown, Mundial del Café y Exigí Buen Café, el evento más grande del país realizado anualmente en La Rural de Buenos Aires.

Una experiencia completa para los sentidos

En esta ocasión, durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de charlas y capacitaciones. Las mismas, serán dictadas por referentes de la industria. También, habrá degustaciones de cafés de especialidad, y una amplia propuesta gastronómica.

A su vez, se desarrollarán campeonatos y competencias que reunirán a baristas y profesionales de todo el país.

Por otra parte, los visitantes podrán recorrer stands de marcas. De tal manera que, cada proveedor mostrará sus productos y servicios vinculados al mundo del café.

En este sentido, la idea es que cada visitante viva la cultura del café desde todos sus aspectos: desde la producción hasta la taza. Por lo que, será un espacio de aprendizaje, encuentro y disfrute

Godoy Cruz, sede de eventos que impulsan el desarrollo local

La Expo Café Mendoza 2025 forma parte de las políticas del Municipio que buscan potenciar el desarrollo económico y cultural. De hecho, en forma constante Godoy Cruz apuesta al trabajo conjunto entre el sector público y privado.

En tanto, con este tipo de propuestas el Departamento se sigue consolidando como un punto de encuentro para la innovación, la producción y el disfrute. Ciertamente, la Expo Café es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto genera oportunidades y valor para toda la comunidad.

Cultura, sabor y desarrollo

Con aroma a granos recién tostados, la Expo Café Mendoza 2025 promete dos jornadas intensas. Es que, aquí se celebrará la pasión por el café, la creatividad de los baristas y la fuerza del trabajo colaborativo.

Finalmente, el evento reafirma a Godoy Cruz como epicentro de la cultura cafetera. Es que, aquí el sabor y el conocimiento se unen para impulsar nuevas oportunidades y experiencias.