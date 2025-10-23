"Vino el Cine": Banco Macro se suma a la gran experiencia del enoturismo mendocino

Banco Macro refuerza su compromiso con las economías regionales a las cuales apoya a lo ancho y largo del país.

En esta oportunidad acompaña la mejor experiencia audiovisual del entorno enoturístico de la provincia de Mendoza: el Ciclo de Vino al Cine , en su décimocuarta edición 2025/2026.

La experiencia cinematográfica, creada por Megacines Audiovisuales es la vivencia más imponente de la provincia en el marco de las mejores locaciones de Bodegas para poder brindarle a los espectadores una vivencia más exclusiva

La actividad se desarrolla al aire libre en bodegas y cuenta con una grilla imperdible de más de 26 funciones durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 y luego en enero y febrero de 2026.

En este entorno, Banco Macro, a través de su segmento especializado de Bodegas y Viñedos, acompaña a los actores de la industria del vino con herramientas exclusivas, asesoramiento especializado y la mejor financiación del sector.

Acompañando a vivir y disfrutar la experiencia del enoturismo, con importantes descuentos en los restaurantes y hoteles boutiques de las bodegas, con las tarjetas de crédito de Banco Macro.

Banco Macro también hace parte, en cada encuentro de este ciclo de Vino el Cine, a sus clientes generando las mejores experiencias en cada una de las bodegas.

Acompañan la décima cuarta edición del ciclo:

- Bodegas de Argentina.

- Emetur.

- Cata Internacional.

- UCA Universidad Católica de Argentina,

- Volf Argentina.

- A beneficio del Banco de Alimentos de Mendoza

