Summit Day: el Club del Manager convocó a más de 100 líderes para debatir sobre gestión de las empresas

Más de un centenar de personas se sumaron al Summit Day del Club del Manager, que tuvo lugar en Espacio Lodo y llenó el lugar de ideas, inspiración y nuevas conexiones.

La jornada reunió a destacados referentes del management y la transformación organizacional quienes junto a la Main Speaker, Paula Molinari, especialista internacional en transformación organizacional y empresas familiares, además de prolífera escritora, invitaron a repensar el liderazgo y los modelos de gestión que las organizaciones necesitan para prosperar en contextos cambiantes.

Además el evento contó con un panel integrado por Juan Pablo Zorza, Adriana Santos, Dario Sganzetta, Roxana Martínez y Gabriel Manrique que dieron su mirada del liderazgo desde su lugar.

El liderazgo que transforma: la mirada de Paula Molinari

Uno de los momentos más inspiradores del Summit fue la charla de Paula Molinari, quien propuso reflexionar sobre el tipo de liderazgo que necesitan las organizaciones que quieren progresar.

Desde una mirada profunda y provocadora, Molinari invitó a los asistentes a transitar del modelo tradicional de control hacia uno basado en la confianza, la autonomía y el propósito compartido, tomando como referencia la filosofía de Frederic Laloux y su concepto de las organizaciones “Teal”: estructuras más humanas, conscientes y evolutivas, donde el liderazgo se distribuye y las personas pueden desplegar todo su potencial.

“El gran desafío hoy no es solo adaptarse, sino evolucionar. Las organizaciones que quieran progresar deberán aprender a liderar desde la conciencia, la empatía y el sentido”, destacó Molinari durante su exposición.

Una comunidad que crece, comparte y transforma

El Club del Manager consolida, con este nuevo encuentro, su propósito de ser un espacio de aprendizaje, colaboración y desarrollo de líderes comprometidos con una nueva manera de gestionar y construir futuro.

“Vivimos una jornada única, donde la energía y el compromiso de cada participante confirmaron que esta comunidad sigue creciendo, compartiendo y transformando realidades”, expresaron desde la organización, cuya coordinación estuvo a cargo de Diego Molinuevo.

Los interesados en conocer las acciones del club pueden seguirlo en sus redes en LinkedIn e Instagram, y solicitar sumarse escribiendo a [email protected]