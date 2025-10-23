Redacciones 5G: premio internacional para Telecom Argentina por su programa de formación e innovación en medios

En el marco de la 81° Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el programa Redacciones5G de Telecom Argentina, recibió la distinción Gran Amigo de la Prensa.

En el 10° aniversario del programa, Redacciones5G es galardonado con la más alta distinción que la SIP otorga a organizaciones que han hecho aportes significativos al fortalecimiento y desarrollo del periodismo en las Américas.

Desde hace una década, Redacciones5G trabaja para acompañar los desafíos que los avances tecnológicos plantean a la profesión periodística, junto con la difusión de herramientas y aprendizajes que promueven la innovación y la transformación digital en las redacciones del país y la región.

Durante la 81° Asamblea General de la SIP llevada a cabo en Punta Cana, Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina, señaló: “Es un orgullo recibir el premio Gran Amigo de la Prensa por Redacciones5G. Es un programa que hacemos desde Argentina para toda la región impulsando la transformación y la innovación en el periodismo. Nuestra misión, como habilitador digital, es seguir acompañando a los medios frente a las próximas fronteras tecnológicas que surjan, contribuyendo a su sostenibilidad, convencidos del rol esencial que desempeñan para la democracia en las Américas. Agradezco en nombre de Telecom a la Sociedad Interamericana de Prensa por tan honorable distinción”

10 AÑOS DE REDACCIONES 5G

Redacciones 5G surgió hace 10 años, frente a un escenario atravesado por la digitalización de los medios, el avance de internet móvil y la incorporación de nuevas tecnologías. Una iniciativa de formación impulsada por Telecom que, desde sus inicios, acompaña los procesos de transformación del periodismo en Argentina y la región, promoviendo la innovación tecnológica en medios y redacciones.

A través de talleres, espacios de capacitación, e-learning, newsletters, podcast, la guía Periodismo IA y propuestas como las jornadas de periodismo internacional (ITP), el programa tiene como objetivo contribuir a impulsar un ecosistema periodístico más conectado, ágil y preparado para los desafíos del entorno digital.

Hasta la fecha, el programa recorrió más de 350 medios de todo el país y la región, capacitó a más de 10.000 profesionales del periodismo y la comunicación, y alcanzó a más de 3.000 estudiantes de Comunicación, Periodismo y carreras afines. En estos 10 años, Redacciones5G refleja el compromiso constante de Telecom, con la innovación, la capacitación y con fortalecer el papel esencial del periodismo en la sociedad.

Para más info: https://institucional.telecom.com.ar/prensa/redacciones