Llega la 2ª Expo Internacional de Bebidas al Espacio Arizu

Godoy Cruz será anfitrión de un evento internacional que combina cultura, industria y sabor. Así, este 25 de octubre, de 16 a 20, el Espacio Arizu se llenará de aromas y experiencias únicas durante la 2ª Expo Internacional de Bebidas. En esta ocasión, también se hará la entrega de los premios Argentina Spirits Award 2025.

Cabe destacar que, el encuentro reunirá a profesionales, productores y marcas nacionales e internacionales del mundo de los destilados. Por lo tanto, habrá representantes de Brasil, Perú, Paraguay, Chile y Bolivia, entre otros países.

Asimismo, durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, charlas, música en vivo y espacios de networking. Por lo que, será una jornada que celebra el crecimiento y la innovación en la industria.

Un espacio para el intercambio y la innovación

Además de las degustaciones, la expo contará con stands de destilerías, bodegas, cervecerías y emprendimientos artesanales, junto a proveedores de insumos, equipos y servicios vinculados al sector. También, habrá un espacio dedicado al marketing, el diseño y la innovación. La idea es potenciar la creatividad y las nuevas tendencias del mercado.

Es importante resaltar que, la actividad cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo y el acompañamiento de la Universidad de Valparaíso (Chile). También, tiene el respaldo institucional de organismos y universidades del continente. Entre los cuales están: el Ente de Turismo de Mendoza, la Agencia de Desenvolvimiento Económico de Pernambuco (Brasil), la UTN, la Universidad Maza, la Universidad San Juan Bautista (Perú) y la Cámara Argentina de Destiladores y Afines (CADEA).

Premios a la excelencia en destilados

Paralelamente, durante la jornada se llevará a cabo la entrega de los premios Argentina Spirits Award 2025. Es que, este certamen internacional distingue a los mejores destiladores del continente.

Por lo tanto, esta edición tendrá un jurado internacional de nueve países que evaluará las muestras presentadas. De manera tal que, reconocerá el talento y la calidad de quienes impulsan el desarrollo de la industria.

Entonces, quienes deseen participar deberán abonar una entrada de $20.000, las cuales se pueden adquirir a través de Passline aquí. También, por Instagram en @argentinaspiritsawards o por WhatsApp al +54 9 261 508 6148.

Charlas previas: aprender, compartir y disfrutar

Como antesala de la expo, el viernes 24, de 10 a 16, habrá una jornada de charlas sobre producción de destilados. En esta oportunidad, la cita será en el Centro Patrimonial y Cultural Cristoforo Colombo, en Tomba 256.

Entonces, la propuesta reunirá a expertos que compartirán sus conocimientos sobre la elaboración y cultura de las bebidas espirituosas:

“Del racimo al alambique: explorando el espíritu del vino argentino”, de 10 a 11, por Alessandro Conti.

“Licores italianos”, de 11 a 12, por Juan Ignacio Lanuara.

«Un acercamiento al gin como experiencia turística y sensorial”, de 14 a 15, por Mariela Timenthal.

“Un viaje espirituoso por los caminos del gin”, de 15 a 16, por Simón Venghi.

Por lo tanto, la entrada, para quienes deseen asistir será una leche en polvo grande. Así, todo lo recaudado será a beneficio del Banco de Alimentos.

Igualmente, es importante aclarar que los cupos son limitados. Por lo que, deberán inscribirse a través del siguiente enlace.