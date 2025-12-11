El estudio mendocino Dizen, referente en diseño de etiquetas de vino, fue premiado en los Pentawards 2025

El estudio mendocino Dizen, fundado por los diseñadores Ignacio Eguiguren y Laura Goenaga, obtuvo un Pentawards Silver, uno de los premios más prestigiosos del mundo del packaging, por su trabajo para el vino Kanobos, ícono de Bodega Carinae.

Dizen lleva más de 23 años especializándose en el diseño de etiquetas de vinos, bebidas y espirituosas, con clientes en Argentina, Chile, Uruguay, México y Francia. Entre ellos se destacan Bodega Escorihuela Gascón, Trivento, Santa Carolina, Familia Deicas, Lurton, Doña Paula, Cruzat, Casarena y Cuvelier Los Andes.

“Para nosotros, este reconocimiento significa trascender fronteras y confirmar que el diseño argentino puede dialogar de igual a igual con los grandes referentes internacionales. Es la validación de más de dos décadas dedicadas al mundo del vino y un gran reconocimiento para nuestro equipo de diseñadores, conformado por Paula Menéndez, Rosario Bassa y Mario Montaño”, señalan desde Dizen.

Una etiqueta que mira al cielo

El proyecto distinguido fue el del vino Kanobos, ícono de Bodega Carinae, un establecimiento familiar ubicado en Maipú, Mendoza. Este blend de Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah inspiró a Dizen a construir un universo visual poético y elegante.

“El gran desafío fue evocar el universo y las constelaciones. Queríamos que la etiqueta reflejara el espíritu de descubrimiento y la conexión con el cosmos, del mismo modo que los antiguos navegantes encontraban guía en las estrellas”, explican sus creadores.

El resultado es una botella que fusiona arte, técnica y emoción. Sobre el vidrio, un mapa estelar se insinúa con líneas y puntos que remiten a constelaciones, como si la botella fuera una ventana al cielo nocturno. En el centro, una pequeña etiqueta de papel resalta el nombre Carinae Kanobos en una tipografía moderna y precisa, acompañada de un sello metálico dorado que aporta exclusividad.

La paleta -negro profundo, dorado y sutiles toques de blanco- refuerza la sensación de sofisticación y misterio, transmitiendo la idea de un vino premium inspirado en la exploración y la belleza del universo.

Del concepto a la materialidad

El proceso de diseño se desarrolló en cuatro etapas: conceptualización, exploración visual, desarrollo de identidad y materialización. Partiendo de la idea de las constelaciones como símbolo de guía y destino, el estudio investigó mapas celestes, geometrías y composiciones que evocaran el cosmos. Cada línea fue pensada como parte de un mapa estelar y cada textura como un detalle táctil que invita al descubrimiento.

La materialización final combinó tres recursos complementarios -vitrificado, etiqueta en papel y etiqueta metálica- logrando una pieza que se destaca tanto por su sofisticación técnica como por su coherencia conceptual.

“El jurado de Pentawards reconoció en Kanobos una síntesis entre idea, estética y técnica. Es una etiqueta que trasciende lo visual: cuenta una historia, conecta con la emoción y hace que el consumidor quiera tocarla, observarla y descubrirla”, resume el equipo de Dizen.

Para Eguiguren y Goenaga, el diseño de etiquetas es mucho más que una cuestión estética: es una herramienta estratégica de comunicación y venta. “Una etiqueta debe contar una historia y transmitir valores para generar deseo. En un mercado saturado de propuestas, solo aquellas que nacen de una idea auténtica logran destacarse y construir identidad de marca”, sostienen.

Un logro que impulsa nuevos horizontes

El Pentawards Silver representa no solo un reconocimiento internacional, sino también un impulso para seguir innovando. “Este premio reafirma nuestra trayectoria y compromiso con la excelencia. Nos motiva a seguir diseñando etiquetas que cuenten historias y conecten con las personas”, concluyen.

Con esta distinción, Dizen reafirma que el diseño argentino tiene voz propia y capacidad de brillar en el escenario mundial, llevando consigo la creatividad, la precisión y la pasión que caracterizan al vino mendocino.