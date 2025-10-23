María Manucha realizará el remate de una histórica empresa mendocina que se declaró en quiebra

La tradicional fábrica de snacks “Gonzalo”, reconocida en Mendoza por sus papas fritas y otros productos, será rematada por la Justicia luego de que la empresa se declarara en quiebra.

El establecimiento, ubicado en Guaymallén, había cerrado de manera sorpresiva en diciembre de 2024, dejando sin trabajo a más de veinte empleados y dando inicio a un proceso legal que llega ahora a su etapa final.

La subasta de la fábrica

El Segundo Juzgado de Procesos Concursales dispuso la subasta judicial que incluye un importante conjunto de bienes: dos inmuebles en Dorrego, ubicados en calle Berutti 182 y Juan Agustín Maza 796, ambos habilitados para la producción alimentaria.

También forman parte del remate la maquinaria industrial completa, el mobiliario de oficina, un vehículo, equipos de seguridad y la marca registrada “Gonzalo Snacks”, uno de los activos más valiosos por su posicionamiento en el mercado mendocino.

El inventario que saldrá a remate abarca:

Cámaras de monitoreo

Seis matafuegos

Sistemas de seguridad con cerco eléctrico

Computadoras y maquinaria específica, como selladoras, balanzas, compresores, cortadoras y peladoras automáticas.

Todo será ofrecido en bloque, con una base de $280.000.000.

La venta de la marca

Uno de los puntos más destacados del proceso es la venta de la marca “Gonzalo Snacks”, registrada en la Clase 29 del Boletín de Marcas. Su compra permitirá al nuevo propietario continuar la producción o relanzar la línea de snacks bajo el mismo nombre, ampliamente reconocido por los consumidores locales.

Los interesados en participar podrán inspeccionar los bienes el 29 de octubre, de 9 a 12 horas, y deberán registrarse previamente en los portales oficiales de subastas.

La subasta electrónica se realizará el 7 de noviembre a través del sitio Manucha Subastas y será adjudicada al mejor postor, siempre que cuente con la aprobación del Juzgado.

En caso de incumplimiento del pago, se notificará al segundo oferente o se declarará desierta la subasta.

Detalles del remate

El Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza dispuso el remate público del 100% del establecimiento comercial “Gonzalo Artículos de Copetín SRL”, en el marco del expediente por quiebra (Nº 4359552).

La subasta se realizará de manera electrónica, con base de $280 millones, a través de los portales www.manuchasubastas.com.ar y www.superbid.com.ar.

El remate comprende dos inmuebles ubicados en el distrito Dorrego, departamento de Guaymallén: uno en calle Berutti 182, de 283 m², y otro en calle Juan Agustín Maza 796. Ambos establecimientos se encuentran habilitados y equipados con maquinaria industrial, mobiliario, cámaras de seguridad y sistemas eléctricos y de monitoreo.

Además, la subasta incluye la marca registrada “Gonzalo Snacks”, propiedad de la firma mendocina, que figura en el Boletín de Marcas bajo el número 10175-27 (Acta 4063890, Clase 29).

DATOS PARA TENER EN CUENTA

La subasta se realizará con modalidad online y su cierre esta previsto para el 7 de noviembre a las 11 horas.

El remate se realiza con una base de $280 millones y al mejor postor atento a las normativas vigentes.

y al mejor postor atento a las normativas vigentes. Además hay prevista una visita este 29 de octubre de 9 a 12 para los interesados en conocer las instalaciones y los bienes a rematar.

Para consultas e información adicional, los interesados pueden comunicarse con la martillera H. María Manucha (Matrícula Nº 1647) al +54 9 261 5521623 o por correo electrónico a [email protected]

Una fábrica con historia

La fábrica Gonzalo era una histórica empresa mendocina, conocida por la producción de snacks como papas fritas y copetines, que cerró sus puertas definitivamente en diciembre de 2024 tras declararse en quiebra.

La empresa con más de 70 años de historia entró en concurso de acreedores con una deuda que superaba los 100 millones de pesos. El cierre tomó por sorpresa a sus 24 empleados, quienes quedaron sin trabajo y sin cobrar sus sueldos ni sus indemnizaciones poco antes de las fiestas de fin de año.

La empresa en ese momento informó a su personal a través de WhatsApp que se encontraba en cesación de pagos y que la quiebra era "inevitable". Además, confirmó que había ingresado en concurso de acreedores, ya que no podía hacer frente a sus deudas.