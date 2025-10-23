La Peatonal del Vino ya agita las copas: doce bodegas confirmadas y preventa agotada

La Peatonal del Vino 2025 ya palpita su regreso con gran expectativa. Las bodegas que se suman a esta nueva edición son: Bodegas y Viñedos Sánchez, Casarena, Clos de Chacras, Tierras Altas, RPB, Monteviejo, Finjamos Demencia, Finca Magnolia, Familia Rubino, Doña Paula, Dante Robino y Santa Julia. Con sus diversas etiquetas, propuestas enológicas y estilos, serán parte de las dos noches de celebración que convertirán al Parque Cívico y la explanada de Casa de Gobierno en el epicentro del vino mendocino.

Luego de seis años, regresa uno de los encuentros más emblemáticos de la Ciudad de Mendoza que reunirá vinos, música y gastronomía a cielo abierto, los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre desde las 19 horas. La Peatonal del Vino 2025 ofrecerá más de 100 etiquetas para degustar, 32 stands de bodegas locales, propuestas gastronómicas, arte en vivo y shows musicales de primer nivel.

El ingreso será gratuito, y las degustaciones se realizarán mediante cuponeras anticipadas, disponibles a través de Venti. La primera preventa de degustaciones para el domingo 16 se agotó rápidamente, por lo que se habilitó una segunda instancia de venta.

Line up de primer nivel para dos noches inolvidables

El sábado 15 de noviembre será el día electrónico, con un escenario que recibirá a destacados DJs y productores: Chapa y Castelo, Brigado Crew y Flor Parra.

En tanto, el domingo 16 de noviembre tendrá lugar el esperado día de bandas, con un line up que mezcla referentes nacionales y talentos locales: Miranda!, Gauchito Club y Camila Coccia.

Además, el evento contará con “Dionisia”, una asistente virtual creada junto a la empresa de inteligencia artificial India, que brindará información y recomendaciones culturales y gastronómicas vía WhatsApp.

Con Galicia y Pepsi como main sponsors, la Peatonal del Vino 2025 se consolida como un punto de encuentro cultural y turístico que celebra la identidad de la Capital Internacional del Vino, reforzando su vínculo con la tradición vitivinícola mendocina.

Organiza: Ciudad de Mendoza.

Produce: Nero Producciones.