Vinos, música y solidaridad: vuelve la Feria de Terruños en Bodega Alandes

Con una gran selección de vinos, música en vivo, stand de puros, propuesta gastronómica del restaurante El Capricho, la tradicional subasta benéfica de vinos de colección, juegos y sorteos, el sábado 8 de noviembre el prestigioso enólogo Karim Mussi abrirá las puertas de Bodega Alandes, en Coquimbito, Maipú (Mendoza), para celebrar la VII edición de su esperada Feria de Terruños, la “Mini Feria de Grandes Vinos”.

Este encuentro, que ya se ha convertido en una cita imperdible para los amantes del vino, invita a mendocinos y visitantes a disfrutar de una jornada en torno a los sabores, aromas y paisajes que hacen única a la vitivinicultura local.

El evento se desarrollará en la Cava de Turismo de la bodega y ofrecerá una experiencia en la que los vinos y la hospitalidad mendocina serán los verdaderos protagonistas.

@lacavadekarimmussi

El llamado “open door tasting” reunirá en Mendoza a entusiastas del vino, expertos de la industria y amantes de la gastronomía en un ambiente exclusivo y enriquecedor.

Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de un recorrido copa en mano por el portfolio de Karim Mussi Winemaker, que incluye etiquetas icónicas de Altocedro, Alandes, Abras, Finca Qaramy, y El Jardín de los Caprichos, además de otros proyectos como Viñavida y UCO (Unión de Cosechadores Orgánicos). Una invitación a sumergirse en una experiencia sensorial que transporta a los rincones más singulares de la cordillera argentina.

Pero la experiencia irá mucho más allá del vino. La propuesta gastronómica del restaurante El Capricho, a cargo del chef Edward Holloway, la música en vivo de la banda 2 OF US, un stand de puros, juegos y sorteos, conformarán el marco perfecto para acompañar la degustación.

Como cada año, también se llevará a cabo la tradicional subasta benéfica de vinos de colección, destinada a recaudar fondos para la Asociación Tras-Pasar, que acompaña a niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La cita será el sábado 8 de noviembre, de 12 a 18 horas, y las entradas se podrán adquirir exclusivamente de forma online.

El valor anticipado es de $55.000 (hasta el 17 de octubre) y de $65.000 a partir del 18 de octubre.

Cada entrada incluye la degustación de todos los vinos, una copa grabada y acceso a sorteos y beneficios especiales para la compra de vinos.

Las entradas pueden adquirirse en https://shop.lacavadekarim.com/feria-terrunios-vii/feria-de-terrunos-vii-edicion/

FERIA DE TERRUÑOS

Open door tasting + Música en vivo + Gastronomía + Subasta solidaria

Sábado 8 de noviembre – 12 a 18 hs

Bodega Alandes – Adriano Gómez 3602, Coquimbito, Maipú, Provincia de Mendoza

La VII Feria de Terruños de Karim Mussi promete ser, una vez más, un encuentro imperdible para quienes disfrutan de los grandes vinos y la buena compañía.